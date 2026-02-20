El fenómeno Sinaka: Las reacciones que dejó la aparición del astro de la música urbana chilena en la Gala de Viña 2026

El cantante chileno, que el 1 de enero de 2026 se convirtió en el artista más escuchado del país en la plataforma de streaming, pisó la alfombra roja del Sporting Club en medio de la expectación de sus seguidores.

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento especialmente vibrante con la aparición de Sinaka, el fenómeno de la música urbana que revolucionó las plataformas digitales en los últimos meses.

Matías Muñoz, nombre real del artista, desfiló por la alfombra roja del Sporting Club consolidando su ascenso meteórico en la escena musical chilena.

Esta fueron algunas de las reacciones que dejó en redes sociales:

a sinaka le pongo un 4/10 porque esperaba que saliera así #GalaViña2026 pic.twitter.com/VwAP4fA3Vu — ro (@lthsro) February 21, 2026

tkm mucho sinaka wuan punto com, eres tan chistoso tan fotolog 💜 #galaviña2026 pic.twitter.com/9sP7ZN3m9G — ª (@cicl0timi4) February 21, 2026

soy el único que encuentra 🫦 al sinaka? #Gala2026 — tosti es un stalker (@tostadisto) February 21, 2026

El récord que marcó su carrera

Según reportó Mega Noticias, el 1 de enero de 2026, Sinaka se convirtió en el artista más escuchado de Chile en Spotify, un hito que alcanzó tras el lanzamiento de su disco “El Nuevo Sonido” en noviembre de 2025. El sencillo “Senda Belllakona” logró el primer lugar del Top 50 Chile y acumula más de 8 millones de reproducciones en la plataforma.

Con influencias del reggaetón old school de Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Héctor el Father, el cantante busca “traer de vuelta” la esencia de los inicios de los 2000. Su discografía incluye cinco álbumes, entre ellos “W.A.N, Vol.1” (2021) y “La Nueva Industria” (2025), que lo posicionan como uno de los nombres emergentes más sólidos del género urbano nacional.