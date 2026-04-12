El éxito del Festival Ñam 2026 en Santiago: Gyozas, udon vegetariano y el mejor sánguche de pescado entre los imperdibles

Más de 50 restaurantes y 100 stands de productores nacionales participaron en la decimotercera edición del evento gastronómico, que se extendió desde el viernes hasta este domingo en el Parque Padre Alberto Hurtado. La fusión japonés-chilena de Mirai Food Lab, el sushi de Umami Nikkei y el premiado sándwich de pescado de Macha destacaron entre las ofertas.

El Festival Ñam 2026, el encuentro gastronómico más importante del país, cerró sus puertas este domingo tras tres jornadas en el Parque Padre Alberto Hurtado (ex Parque Intercomunal de La Reina). La decimotercera edición reunió a más de 50 restaurantes, un mercado con 100 stands de productores nacionales y espacios como Caleta Ñam (productos del mar) y Ñam Bar (coctelería), además de actividades para niños y clases en vivo en la Cocina Academia Ñam.

Fusión japonesa-chilena y sushi de alta calidad

Uno de los participantes que más atención concitó fue Mirai Food Lab, oriundo de Factoría Franklin y con sucursal en el MUT. El restaurante de comida fusión japonés-chilena presentó un menú especial que agotó rápidamente sus gyozas de vegetales incluso antes del recambio de asistentes de la tarde. También destacaron sus udon con curry de coco, una opción pensada para quienes no consumen carne. En la categoría de pescados, Umami Nikkei ratificó su estatus como uno de los mejores lugares para comer sushi en la capital, con cortes sumamente frescos y una opción que incluía filete para los amantes de la carne.

Otro local que llamó la atención fue Macha, proveniente de la Región de Valparaíso, que llegó al festival con un solo producto: su “sánguche” de pescado frito, ganador del premio al Mejor Sándwich de Pescado de la Quinta Región. Una propuesta sencilla pero de sabores marcados y bien balanceados que fascinó a los asistentes.

Coctelería, pastelería y sorpresas dulces

Para quienes buscaban un trago, el Ñam Bar ofreció una amplia variedad de opciones: sangría, sake, vermut, cerveza, negroni, espresso martinis y más, con la condición de adquirir el vaso correspondiente. En el apartado de cafetería y pastelería, CCR (Coffee Roasters) de Maipú se encargó de entregar deliciosas opciones de pasteles y café, con un sabor que ya es clásico entre quienes frecuentan las cafeterías independientes de la capital. La pastelería Patonejo también se lució con productos clásicos e innovadores, como un “cruffin” de membrillo que no dejó indiferente a nadie.

El festival, que operó por bloques horarios para asegurar que todos los asistentes pudieran disfrutar de las exposiciones, también contó con presentaciones de chefs reconocidos y DJ sets. Aunque muchas otras opciones escaparon del paladar de quienes reseñaron el evento, el Ñam 2026 volvió a consolidarse como el punto de encuentro de las mejores propuestas de la comida nacional e internacional, uniendo a trabajadores del sector gastronómico de todo el país.