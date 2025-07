El emocionante homenaje de Oasis a Diogo Jota en su regreso a los escenarios

Oasis está de vuelta. Los británicos volvieron con todo a los escenarios musicales.

La banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher volvió a tocar en vivo tras 15 años separados. Y lo hicieron en Cardiff, Gales.

Pero el concierto estuvo marcado por un hecho que ha conmocionado al mundo del fútbol: La muerte del jugador del Liverpool, Diogo Jota, junto a su hermano, en un accidente de tránsito.

Los hermanos Gallagher, reconocidos hinchas del Manchester City, no lo dudaron, dejaron de lado las diferencias futbolísticas y cantaron ‘Live Forever’ en homenaje al 20 del cuadro rojo.

La gira de Oasis tocará suelo nacional el próximo 19 de noviembre de 2025.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Tonight, Oasis returned back on stage for the first time since 15 years. During their song 'Live Forever' there was a tribute for Diogo Jota. pic.twitter.com/EdRq9adDLc

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 4, 2025