El día que el Negro Piñera homenajeó a Violeta Parra: Cantó uno de sus temas en televisión abierta

En 1982, Piñera se presentó junto a su banda en el principal estelar de Canal 13 de la época. En dicho espacio, cantó su propia versión de un tema de "Las últimas composiciones" de Violeta Parra.

Durante este día se confirmó el fallecimiento de Miguel “Negro” Piñera, músico y hermano del expresidente Sebastián Piñera.

A sus 70 años, Piñera dejó un legado musical marcado -principalmente- por sus versiones de temas populares que realizó durante los años 70 y 80.

Negro Piñera y su homenaje a Violeta Parra

Una de sus presentaciones más recordadas se produjo en 1982 en su presentación en el programa “Raquel y Cesar Antonio presentan” uno de los principales estelares de Canal 13 de esa década.

Luego de ser presentado por Raquel Argandoña y César Antonio Santis, Miguel Piñera tomó lugar en el escenario junto a su banda y tras un breve show de danza, comenzó a cantar.

Esa ocasión, tocó una versión de El Albertío, canción de Violeta Parra pertenenciente a su disco “Las últimas composiciones“, editado en noviembre de 1966.

Así, en voz del cantante, sonaron los primeros versos escritos por la legendaria cantante de la música nacional:

“Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza, sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. Adónde va el buey que no are, responde con prontitud, si no tenís la contesta, prepárate el ataúd”.

Puedes ver la presentación completa a continuación: