El desconocido motivo por el que vocalista de Jesse & Joy lloró en pleno escenario de Viña 2026

Uno de los momentos más emocionales de la jornada fue cuando Joy lloró en pleno escenario de Viña 2026. ¿El motivo? Uno muy personal para los hermanos.

El dúo Jesse & Joy fue el encargado de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Los hermanos mexicanos ofrecieron un show lleno de emotividad y de grandes éxitos que conquistó a la Quinta.

Uno de los momentos más emocionales de la jornada fue cuando Joy lloró en pleno escenario de Viña 2026. ¿El motivo? Uno muy personal para los hermanos.

Tras recibir la gaviota de Oro, Joy contó al monstruo de la Quinta la razón de sus lágrimas: “Ustedes, algunos lo saben… La primera vez que tocamos aquí, fue poquito después de perder a nuestro papá. Y Jesse siempre recuerda como él, sentado, viendo el festival, una vez dijo: “Un día los voy a ver ahí””.

“Él no alcanzó a ver el festival con nosotros, pero Jesse dice que él estaba en el mejor palco de todos y tuvo un lugar excelente para vernos en nuestra primera presentación, así que… Y en su honor, si nos lo permiten, quisiéramos dedicar la siguiente canción a él”, pasando a interpretar “Un besito más”.