El desconocido motivo por el que vocalista de Jesse & Joy lloró en pleno escenario de Viña 2026

Por CNN Chile

24.02.2026 / 23:38

Uno de los momentos más emocionales de la jornada fue cuando Joy lloró en pleno escenario de Viña 2026. ¿El motivo? Uno muy personal para los hermanos. 

El dúo Jesse & Joy fue el encargado de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Los hermanos mexicanos ofrecieron un show lleno de emotividad y de grandes éxitos que conquistó a la Quinta.

Tras recibir la gaviota de Oro, Joy contó al monstruo de la Quinta la razón de sus lágrimas: “Ustedes, algunos lo saben… La primera vez que tocamos aquí, fue poquito después de perder a nuestro papá. Y Jesse siempre recuerda como él, sentado, viendo el festival, una vez dijo: “Un día los voy a ver ahí””.

“Él no alcanzó a ver el festival con nosotros, pero Jesse dice que él estaba en el mejor palco de todos y tuvo un lugar excelente para vernos en nuestra primera presentación, así que… Y en su honor, si nos lo permiten, quisiéramos dedicar la siguiente canción a él”, pasando a interpretar “Un besito más”.

