El debut de Rubio en Tiny Desk: “Me pone muy feliz estar con mis amigos tocando acá”

Francisca Straube, nombre real de la cantautora chilena, también será parte de la edición 2026 del Lollapalooza Chile.

El día jueves 2 de octubre se liberó el esperado “Tiny Desk” de la artista alternativa Rubio, quien se suma al listado de músicos nacionales que han pasado por los escritorios de la National Public Radio (NPR) en Washington, D.C.

Francisca Straube, nombre de la cantautora chilena que también se presentará en la edición 2026 del festival Lollapalooza Chile, define su proyecto Rubio como “un experimento artístico y personal que mezcla electrónica, pop, hip hop, ambient y elementos de música étnica”.

En esta oportunidad, Rubio logró llenar los estudios de NPR acompañada de múltiples músicos, con quienes repasó parte de su repertorio, interpretando temas como Hacia el Fondo, Seres Invisibles, Lo que no hablas y Voy creciendo.

Con este registro, la artista pasa a integrar el grupo de músicos chilenos que ya han participado en las célebres sesiones de NPR, entre los que destacan Ana Tijoux, Claudia Acuña y Mon Laferte.

Durante su presentación, Rubio comentó: “Voy a hablar en español. Soy de Chile, me cuesta mucho hablar en vivo porque me dan muchas ganas de llorar, pero hoy, mientras me duchaba, decía: ‘bueno, uno no siempre está en el Tiny Desk’”.

El paso por los escritorios en Washington, D.C. es solo uno de los muchos hitos que ha alcanzado la artista nacional, con presentaciones en diferentes escenarios como Primavera Sound, el Festival Ceremonia en México, Lollapalooza y las sesiones en vivo de KEXP en Seattle.

En conversación con la periodista de CNN, Camila Morandé, Rubio adelantó detalles de su próximo álbum: “Llegó el color a Rubio”, que tiene programado estrenar en el verano de 2026. “Está muy 70s, tiene cosas country, más canción, baladas, y la experimentación compleja ya no está. Me quise ir a lo sencillo. Más positivo, menos melancólico”.

La aparición de Rubio forma parte de los estrenos de octubre de la serie y deja abierta la expectativa sobre la próxima participación chilena en Tiny Desk, que recaerá en 31 Minutos.