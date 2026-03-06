Temporada 2 de El Caballero de los Siete Reinos: Quiénes son los nuevos actores y qué personajes interpretan

HBO confirmó nuevas incorporaciones para la temporada 2 de “El Caballero de los Siete Reinos” y detalló su equipo creativo: George R. R. Martin e Ira Parker figuran como cocreadores y productores ejecutivos, y Parker además se desempeña como showrunner.

HBO informó que la segunda temporada de su serie original El Caballero de los Siete Reinos incorporará a Lucy Boynton, Babou Ceesay y Peter Mullan al elenco. Según el comunicado, Boynton interpretará a Lady Rohanne, Ceesay a Ser Bennis y Mullan a Ser Eustace Osgrey.

El anuncio confirma, además, que la temporada 2 estará protagonizada por Peter Claffey como Ser Duncan “Dunk” el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg, los dos personajes centrales de la historia.

La serie se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y sigue a dos viajeros por Westeros: un joven caballero, Ser Duncan el Alto, y su escudero Egg. El texto precisa que la historia transcurre en un período en que la casa Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y cuando “la memoria del último dragón” todavía está presente, en un contexto donde los protagonistas se enfrentan a destinos, enemigos y desafíos a lo largo de su recorrido.

En los créditos principales, HBO indicó que El Caballero de los Siete Reinos es cocreada y cuenta con producción ejecutiva de George R. R. Martin e Ira Parker, quien además figura como showrunner. El equipo de productores ejecutivos incluye a Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis, según la misma comunicación.

El comunicado también recuerda la disponibilidad del catálogo asociado al universo televisivo: la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos ya se encuentra disponible completa en HBO Max, junto con todas las temporadas de Juego de Tronos y las dos primeras de La Casa del Dragón.

Además, HBO señala que en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica se pueden encontrar episodios del podcast oficial de la serie.