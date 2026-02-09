El “baile inolvidable” entre Bad Bunny y Lady Gaga: Cómo nació la amistad que une a los cantantes

La reconocida Mother Monster apareció con su cabellera rubia y un vestido del diseñador chileno Diego Cajas, interpretando una versión especial de “Die With a Smile”. En segundos, Lady Gaga comenzó a dar unos pasitos de salsa junto a Bad Bunny al ritmo de “Baile Inolvidable”. Para llegar a este momento, fueron años de construcción de un vínculo, marcado por la admiración mutua y el respeto por sus estilos.

(CNN Español) —Los rumores sonaban fuerte horas antes de la presentación del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde Bad Bunny tenía a cargo la misión de animar el evento —y de paso marcar un hito histórico— con un show “casi” por completo en español.

Varios medios, incluidos algunos sitios de apuestas en internet, aseguraban que la cantante Lady Gaga aparecería como invitada especial de Benito durante su show, algo que tomó a los little monsters —como se llaman los fans de la cantante neoyorquiina— por sorpresa: no fue hasta el show mismo cuando ella, con un vestido azul custom Luar del diseñador chileno Diego Cajas y al ritmo de la salsa, apareció rodeada de los músicos de Bad Bunny en medio del escenario del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, para cantar una versión especial de Die With a Smile, una de sus canciones insignes de su último disco “Mayhem”.

“Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda”, dijo Bad Bunny tras la performance de Gaga. Acto seguido, ambos artistas comenzaron a bailar al ritmo de Baile inolvidable.

Pero, ¿dónde nace la amistad que une a estos artistas?

Una relación de respeto y mutua admiración

Corría 2022 cuando Bad Bunny dijo en una entrevista con el medio E! News que “en esos momentos cuando me siento triste, es el álbum Chromatica de Lady Gaga, el que me hace sentir más feliz. Cuando ella lanzó el álbum yo estaba en un buen momento, disfrutando mi vida. Amo demasiado ese álbum”, dijo el puertoriqueño.

Ese comentario fue el inicio de una relación de profunda admiración y respeto entre ambos. Un año después, en 2023, Lady Gaga cruzó caminos de forma presencial con Bad Bunny en un capítulo de la temporada 49 del programa Saturday Night Live (SNL), en el que al puertoriqueño le tocó hacer de presentador y posteriormente cantó “Un preview”, de su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y la encargada de presentarlo en esa oportunidad fue la mismísima Gaga.

Meses después, en 2024, Lady Gaga fue consultada en una entrevista con Despierta América si le gustaría colaborar alguna vez con algún artista latino, a lo que ella respondió que era “gran fan de Bad Bunny” y que le encantaría colaborar con el puertoriqueño “si él quisiera”.

En febrero de 2025, ambos artistas volvieron a coincidir en otro especial de SNL por su aniversario 50, donde cantaron juntos en un “medley” especial en tono de comedia con el conjunto The Lonely Island.

Ya en 2026, la ceremonia de los premios Grammy dejó otro recuerdo viral imborrable para los fans de ambos artistas: en medio de un receso, Lady Gaga se acercó por detrás y puso su mano en un hombro de Bad Bunny —quien estaba sentado mirando hacia el escenario después de ganar la categoría de álbum del año” por Debí tirar más fotos—, provocando un “susto” en el puertoriqueño que se tradujo en varios memes de internet.

“Ella me dijo ‘te amo’, eso fue, y yo le dije ‘¡yo también te amo!’”, aseguró Bad Bunny en una entrevista con el medio Access Hollywood el 6 de febrero.

“Me emocioné mucho cuando la vi. Soy un gran fan y la admiro un montón. Creo que lo que más admiro de ella es que siempre tiene una visión, algo genuino, puedes sentir que su arte es genuino y en lo que ella pone todo de sí. Eso es algo que tú puedes sentir de un artista y ella es definitivamente un ícono”, agregó Benito en esa oportunidad.

El mismo día de la gala de los premios Grammy, Lady Gaga incluso lloró cuando Bad Bunny recibió el premio Grammy a álbum del año. “Estoy muy feliz por él. Y lo que él significa para la gente es increíblemente importante. Él es un músico brillante y un gran ser humano, es muy amable y creo que lo que dijo [durante su discurso] es increíblemente importante ahora mismo y muy motivador. Lo que sucede en este país te rompe el corazón y somos muy afortunados de tener líderes como él que hablan de lo que es verdad y lo que es correcto”, dijo la artista al medio Entertainment Tonight.

En las últimas semanas, ambos artistas se han pronunciado firmemente en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y sus redadas en el país. Bad Bunny lo hizo en su discurso de aceptación del premio Grammy, mientras que Gaga usó su tribuna a fines de enero durante un concierto en Tokio, Japón.