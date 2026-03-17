“Dune: Parte Tres” revela primeras imágenes y tráiler: Paul Atreides más intenso y la llegada de Robert Pattinson
Por CNN Chile
17.03.2026 / 14:40
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Denis Villeneuve comparte las primeras postales y el avance cinematográfico de la conclusión de su trilogía, que adapta "El Mesías de Dune". Timothée Chalamet, Zendaya y Florence Pugh aparecen en las imágenes, junto a los recién incorporados Robert Pattinson e Isaach De Bankolé. La película llegará el 18 de diciembre, el mismo día que "Avengers: Doomsday".
Este martes se estrenó el esperado tráiler de “Dune: Parte Tres”, horas después de que circularan las primeras imágenes oficiales de la película. La cinta, dirigida por Denis Villeneuve y basada en “El Mesías de Dune” de Frank Herbert, cierra la trilogía iniciada en 2021.
Las postales y el avance muestran a Timothée Chalamet como un Paul Atreides más intenso, junto a Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Florence Pugh (princesa Irulan) y Javier Bardem (Stilgar).
También aparecen Jason Momoa como Hayt, una versión de su personaje Duncan Idaho, y Robert Pattinson en el rol del conspirador Scytale, junto a Isaach De Bankolé como Farok.
Competencia en cartelera y declaraciones
Según reportó NME, la cinta llegará el 18 de diciembre, misma fecha que “Avengers: Doomsday”. Robert Downey Jr. bautizó el fenómeno como “Dunesday”, en referencia al éxito de “Barbenheimer”. Chalamet, quien perdió el Oscar por “Marty Supreme”, confesó sobre su proceso: “No quería ser complaciente. Era mi última vez haciendo ‘Dune’, así que quería tratarlo como algo sagrado”. El tráiler cinematográfico ya se encuentra disponible, ampliando la información revelada en las primeras imágenes.
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