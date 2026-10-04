Shakira y Dua Lipa sorprenden al cantar juntas “Antología” por primera vez: Así fue el esperado dueto en Madrid

Dua Lipa sorprendió al público durante el concierto que Shakira realizó el sábado en Madrid, España, al aparecer como invitada para interpretar juntas Antología, uno de los clásicos de la cantante colombiana.

La artista británica subió al escenario pasadas las 22:30 horas durante la octava fecha de la residencia que Shakira realiza en la capital española como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Antes de recibirla, Shakira dedicó unas palabras a la cantante de Levitating y destacó el vínculo que ambas han desarrollado.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí, personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan”, señaló la colombiana.

Dua Lipa apareció entonces en el escenario y ambas interpretaron Antología en español, acompañadas por los músicos de Shakira y en una versión de carácter acústico.

El encuentro marcó la primera vez que las dos artistas compartieron un escenario.

Dua Lipa ya había cantado Antología en Colombia

La elección de la canción tenía una historia detrás. En noviembre de 2025, Dua Lipa interpretó Antología durante su presentación en Bogotá como parte de Radical Optimism Tour.

Durante aquella gira, la británica incorporó canciones vinculadas a los países que visitaba como una sorpresa para cada público. En Chile, por ejemplo, cantó El Duelo, de La Ley, y Tu falta de querer, de Mon Laferte, durante su presentación en el Estadio Nacional.

Para su paso por Colombia escogió Antología, canción incluida en Pies descalzos, el álbum que Shakira publicó en 1995 y que marcó una etapa clave de su carrera.

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La versión de Dua Lipa llamó entonces la atención por haber interpretado completamente en español el tema de la barranquillera.

Tras aquella presentación, ambas artistas intercambiaron públicamente mensajes de admiración, mientras Shakira destacó el español de la cantante británica.

Casi un año después, Dua Lipa volvió a interpretar la canción, pero esta vez acompañada por su autora.

El dueto ocurrió durante el octavo de los 12 conciertos programados por Shakira en Madrid, donde la artista instaló una residencia como parte de la etapa europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La presentación del sábado tuvo además alcance internacional, ya que el concierto fue transmitido en vivo a través de las plataformas de Amazon Music y Prime Video.

Dua Lipa se suma así a los invitados que han acompañado a Shakira durante sus presentaciones en la capital española. En fechas anteriores, la colombiana compartió escenario con artistas como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo.