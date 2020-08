VIDEO RELACIONADO – Los Golpes y Los Ángeles Negros realizarán concierto online (03:06)

Dua Lipa estrenó el esperado remix de Levitating, canción que se desprende de su último álbum Future Nostalgia.

Esta nueva versión fue realizada por la conocida DJ y productora estadounidense Marea Stamper, más conocida por su alias de The Black Madonna. Además de ella, Lipa está muy bien acompañada de dos voces de altura.

Se trata de la histórica rapera Missy Elliott y la reina del pop Madonna, quienes colaboran en esta canción que apela a la electrónica de los ’90.

El remix será parte del relanzamiento de Future Nostalgia, que contará nuevas versiones de sus más recientes canciones con otros invitados de primer nivel, como el productor y compositor Mark Ronson y la cantante Gwen Stefani, ambos en una nueva entrega de Physical.

El último disco de la cantante británica, que fue estrenado en pleno confinamiento, se ha convertido en un trabajo ya icónico y todo un éxito gracias a tracks como Break My Heart, Don’t Start Now y Love Again.

Llegó tras la publicación del previo Dua Lipa (2017), que ya convirtió a su intérprete y coautora en una de las nuevas grandes voces de la escena pop global.

Escucha el remix de Levitating acá: