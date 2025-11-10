Dua Lipa en Chile: Confirman a Princesa Alba como invitada especial en los dos conciertos

La artista británica se presentará este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Dua Lipa aterrizará durante las próximas horas en Santiago para deleitar a sus fanáticos con los dos shows que tiene agendados en el Estadio Nacional, los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre.

La productora DG Medios confirmó este lunes que, en esta visita, la intérprete de Levitating y Dance the Night contará con Princesa Alba como invitada especial.

La cantante chilena, reconocida por canciones como Convéncete y Nasty, será la encargada de abrir ambas presentaciones.

Desde la organización también fue informado que la primera fecha del paso por Chile del Radical Optimism Tour de Lipa ya se encuentra completamente agotada.

Sin embargo, aún quedan entradas disponibles para la segunda jornada, a través de Ticketmaster.

Los conciertos sellarán el regreso de Dua Lipa al país tras su recordada presentación de 2022 en el Estadio Bicentenario de La Florida y un fugaz paso por el norte de Chile a comienzos de año para grabar un comercial de la marca lujo Yves Saint Laurent.