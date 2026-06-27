Dua Lipa abre una biblioteca de libros prohibidos y censurados en Oporto, Portugal

La cantante británica Dua Lipa inauguró este 27 de junio su primera biblioteca, instalada de forma permanente dentro de la reconocida librería Livraria Lello, en Oporto. El espacio, llamado Manifesto Library, abre como parte del nuevo festival internacional del libro BABELL – City of Books, y reúne casi 100 obras relacionadas con cuatro ejes temáticos: poder, control, voz y memoria.

La iniciativa surge como una extensión del Service95 Book Club, el club de lectura que Lipa fundó en 2023 y que incluye recomendaciones mensuales y entrevistas a autores en formato podcast. La artista, además, curará el Festival de Literatura de Londres 2026 del Southbank Centre.

Libros prohibidos por raza, sexualidad y disidencia política

Según explicó Lipa en un comunicado, la colección incluye obras prohibidas por distritos escolares debido a temas de raza o sexualidad, así como títulos restringidos por estar dirigidos a lectores LGBTQIA+. “En algunos casos, el autor ha pagado por sus palabras con su vida”, señaló la cantante.

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Entre los títulos disponibles figuran “El cuento de la criada” de Margaret Atwood, “Felon” de Reginald Dwayne Betts, y obras de Salman Rushdie y Olga Tokarczuk.

Finalmente, NME reportó que la jefa de marca de Livraria Lello, Francisca Pedro Pinto, destacó que la librería se construyó durante 120 años sobre la convicción de que “el libro es una tecnología de la libertad”, y que la nueva biblioteca nace de esa misma creencia, vinculada a la capacidad de una sociedad para imaginar y construir su propio futuro.