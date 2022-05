Escasos eventos y los que tienen pagan un cuarto de lo que se hacía antes de la pandemia. “Hasta yo estaba pensando hacer algo como la despedida de La Cubanacán y olvidarme, me voy al sur y sigo vendiendo tambores. Mi papá me dijo ‘olvídate de la música y sigue vendiendo tambores’ y me dolió”, dijo Rubén Pinto, líder de la orquesta, a CNN Chile.