Dominga Sotomayor lleva “La Perra” a Cannes 2026

La cineasta chilena Dominga Sotomayor estrenará el próximo 18 de mayo su nueva película, La Perra, en el Festival de Cannes, dentro de la sección Quincena de Realizadores. La directora conversó con CNN Chile sobre este nuevo proyecto y lo que significa para el cine nacional.

La Perra es una adaptación libre de la novela homónima de la escritora colombiana Pilar Quintana. Sotomayor trasladó la historia desde la selva colombiana hasta la Isla Santa María, ubicada cerca de Lota, en la región del Biobío. “Nunca se ha filmado nada ahí”, destacó la directora, quien quedó desde el primer momento cautivada por el paisaje y la calidez de sus habitantes.

La trama sigue a Silvia, una mujer que adopta una cachorra llamada Yuri. El vínculo con el animal despierta en ella un profundo deseo de maternidad y la obliga a enfrentar traumas de su infancia. “La película va un poco contra la idea del perro como amigo fiel, es más cruda y trata de estar más cerca de lo que puede ser realmente una relación con un animal”, explicó Sotomayor.

La cinta es una coproducción entre la productora chilena Planta, de Fernando Bascuñán, y RT Features, del brasileño Rodrigo Teixeira, el mismo productor detrás de Aún estoy aquí, ganadora del Oscar. El elenco incluye a actores chilenos junto al brasileño Selton Mello, quien participó también en esa película premiada.

Sobre el financiamiento, Sotomayor precisó que un tercio proviene de fondos chilenos y los dos tercios restantes de inversión privada internacional.

La presencia chilena en Cannes 2026 es inédita: dos películas en secciones oficiales, ambas dirigidas por mujeres, y el director Diego Céspedes participando como miembro del jurado de la Sección Oficial de Largometrajes. “No es fortuito, no es suerte, es que ha habido un constante apoyo a producciones”, reflexionó Sotomayor.

Además de su carrera como directora, Sotomayor es cofundadora del Centro de Cine y Creación, un cine de barrio ubicado en calle Raulí, cerca de Portugal con Santa Isabel, en Santiago. El espacio programa cine chileno e internacional y busca recuperar la tradición de los cines de barrio. Se puede seguir su cartelera en el instagram @cineccc.