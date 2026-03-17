DJO volvió a conquistar a los chilenos con su exitoso side show de Lolla 2026: El rock psicodélico se tomó el Teatro Caupolicán

El fenómeno musical de DJO aterrizó en Chile durante este fin de semana para presentarse en Lollapalooza 2026 y, pese a que no eran headliners, se convirtieron en uno de los números imperdibles del festival. Tanto así que Lotus anunció un sideshow de la banda estadounidense, el cual tuvo que cambiar de recinto debido a su gran éxito de ventas.

DJO llenó el Teatro Caupolicán este 16 de marzo; el público vibró y coreó el proyecto musical de Joe Keery, que ofrece una innovadora propuesta en la escena actual, fusionando synth-pop, psicodelia y rock alternativo.

Además de los ritmos envolventes, las luces del espectáculo acompañaron las melodías en todo momento, creando una atmósfera visual inmersiva y de puro disfrute para los fanáticos, que es una de las características que destaca al grupo sobre otras bandas de pop alternativo contemporáneo.

El actor que interpreta a Steve Harrington en Stranger Things decidió dar inicio al concierto con un sencillo de su más reciente álbum, Awake, una de las canciones más oscuras y experimentales del grupo, con guiños a la estética grunge de Nirvana. La elección de Keery no fue casualidad, ya que con esta pista intensa buscó demostrar la versatilidad de la banda y elevar las expectativas desde el primer momento.

El desliz de Joe Keery en el concierto

Al término de su canción Gloom, Joe Keery cayó al suelo cuando intentó rescatar su micrófono, que se enredó y resbaló de sus manos.

La estrella de Stranger Things se avergonzó por su torpe caída y ocultó su rostro entre sus brazos, pataleando en medio de las risas del público que presenció su desliz.

Keery quedó boca abajo, recostado sobre su guitarra, y se mantuvo unos segundos en el suelo hasta que se giró para sentarse y continuar con la canción, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el momento fue captado por las cámaras de sus seguidores y ahora circula en internet un registro audiovisual de su caída, que quedó marcado como uno de los momentos inolvidables del recital de DJO.

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Un viaje emocional de nostalgia y un cierre a la chilena

Uno de los momentos más esperados fue cuando DJO tocó su éxito viral End of Beginning, canción que encendió y emocionó al público chileno, al punto de las lágrimas.

El sideshow estuvo conformado por un repertorio variado que incluyó canciones de sus álbumes The Crux (2025), DECIDE (2022) y Twenty Twenty (2019), además de sencillos populares como Delete Ya y Chateau (Feel Alright).

Pese a que el evento estaba programado para un lunes a las 21:00 horas, el Caupolicán se repletó con más de 5.000 seguidores que aclamaron hasta el final por más canciones de la banda estadounidense.

Petición que DJO aceptó, regresando al escenario y trayendo una sorpresa que desató los gritos del público: llevaba puesta una camiseta de la selección chilena.

La banda regaló tres canciones más a sus fanáticos, dejando un espectáculo inolvidable que se extendió por alrededor de una hora y media.