Djo en Chile: Hoy inicia la venta de entradas extra tras traslado del side show al Teatro Caupolicán

Debido a la alta demanda, Joe Keery, quien alcanzó la fama mundial en 2016 gracias a su rol como Steve Harrington en "Stranger Things", se encontrará con sus fans chilenos en un recinto más amplio del originalmente propuesto. El evento se da en el contexto de Lollapalooza 2026 y las entradas ya adquiridas continúan siendo válidas.

El sideshow de Djo en el marco de Lollapalooza Chile 2026 cambió de recinto en Santiago tras la alta demanda por entradas.

El show, que originalmente estaba programado para realizarse en el Teatro Coliseo, fue trasladado al Teatro Caupolicán, manteniendo la misma fecha: lunes 16 de marzo de 2026, a las 21:00 horas.

El ajuste responde al rápido agotamiento de localidades en el recinto originalmente anunciado, con el objetivo de ampliar la capacidad y permitir el acceso a más público.

En lo operativo, las entradas ya compradas para el Teatro Coliseo se mantienen válidas para el nuevo recinto, sin necesidad de realizar cambios, y se habilitó una nueva venta de tickets para las localidades adicionales.

La venta general de las nuevas entradas quedó fijada para este miércoles 4 de febrero a las 10:00 horas, a través de Puntoticket.

El side show, en tanto, es producido por Lotus Festival SpA, la misma productora ligada a la realización local de Lollapalooza.

¿Quién es Djo?

Djo es el proyecto musical del actor y músico estadounidense Joe Keery, conocido mundialmente por interpretar a Steve Harrington en la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

En paralelo a su carrera actoral, Keery ha desarrollado una propuesta de pop alternativo que cruza synth-pop, psicodelia y un enfoque muy de estudio, con lanzamientos bajo el nombre Djo.

Su discografía incluye Twenty Twenty (2019) y Decide (2022), álbum donde aparece el single End of Beginning, canción que terminó convirtiéndose en su mayor salto de popularidad a la fecha.

En las últimas semanas, ese tema volvió a repuntar con fuerza y llegó al N°1 del Billboard Global 200, de acuerdo con Billboard.