Disney+ anuncia el estreno de Soy Luna: Volver a Rodar y adelanta que la protagonista deberá “debatirse entre amores del pasado”

Ocho años después de su último episodio y ante una expectación que no ha mermado en su fiel audiencia, la popular serie juvenil regresa a las pantallas. La plataforma de streaming Disney+ liberó este miércoles el primer avance de Soy Luna: Volver a Rodar, producción que fijó su estreno mundial para el próximo 24 de julio con todos sus episodios disponibles desde el primer día. El retorno estará marcado por el elenco original que cimentó su éxito global, liderado por la actriz mexicana Karol Sevilla, además de Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli. “La nueva temporada se suma a las tres ya disponibles en Disney+ para dar continuidad a la exitosa historia que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa”, indicó la gerencia de comunicaciones de The Walt Disney Company a través de un comunicado oficial.

La trama de esta nueva entrega se sitúa tiempo después de un misterioso accidente que alejó a la protagonista de las competencias, forzando su regreso al Jam & Roller, el emblemático recinto de patinaje que marcó su crecimiento. Sobre la construcción narrativa de este esperado retorno, los voceros de la compañía de entretenimiento detallaron que “volver a ponerse los patines no será fácil, y mucho menos cuando el plan de un villano oculto comience a complicarle el camino”. En esa misma línea, el equipo creativo encabezado por la productora Metrovisión adelantó que Luna enfrentará múltiples obstáculos emocionales. “Deberá enfrentar traiciones, obstáculos y un dilema del corazón al debatirse entre amores del pasado“, precisó Marina Efron, guionista principal de la serie, enfatizando que el personaje intentará sanar viejas heridas. Cabe recordar que el impacto en Chile del fenómeno original fue masivo, logrando agotar múltiples presentaciones en el Movistar Arena durante su apogeo, según los registros de archivo de La Tercera.

Pero el salto a la pantalla no llega en solitario. Consolidando la expansión de la franquicia, la producción anunció el lanzamiento de De Ti Me Enamoré, el primer sencillo de esta temporada, que estará disponible en todas las plataformas digitales desde este jueves a las 14:00 horas en Chile. La composición musical se erige como una pieza fundamental de la historia, abordando el recordado triángulo amoroso entre Luna, Matteo y Simón. Gustavo Borner, destacado ingeniero de mezcla del proyecto, explicó que la pista “es una balada pop romántica que explora los sentimientos cruzados entre los tres personajes, reflejando las emociones, las dudas y el amor que atraviesan ese momento clave de la trama”. Asimismo, el equipo de compositores buscó impregnar un sonido moderno a las reversiones y temas inéditos de la banda sonora.

Finalmente, la euforia por el regreso traspasará el ecosistema digital para instalarse nuevamente en los escenarios de la región. La productora confirmó la realización de un espectáculo en vivo que recorrerá el continente, una noticia ampliamente esperada por el fervoroso fandom latinoamericano. “Como parte del regreso de Soy Luna, también habrá un show en vivo con gira por Latinoamérica prevista para este año”, sentenció Martín Sabán, director de la producción, añadiendo que la información específica sobre las fechas y ciudades “será comunicada muy pronto”. De esta forma, la franquicia apuesta por reconquistar a su público nostálgico mientras intenta atrapar a las nuevas generaciones a punta de música y patinaje.