(CNN en Español) – Los fanáticos de Prince podrán disfrutar una vez más de su voz y de canciones nunca antes escuchadas.

Welcome 2 America, un disco nunca antes lanzado, saldrá a la venta el 31 de julio, anunció el patrimonio del cantante a través de un tuit.

As a companion collector single, pre-order a numbered limited-edition gold 7” vinyl exclusively from the Prince Store. The 7” includes the studio version of “#Welcome2America” and a previously unreleased live version performed at @TheForum on the B-side. https://t.co/p8aQt2KDiT

— Prince (@prince) April 8, 2021