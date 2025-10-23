Director de “The Sopranos” regresa a la televisión con serie sobre experimentos de control mental de la CIA

David Chase "Project: MKUltra", una producción basada en el programa real de la CIA que realizó pruebas con LSD durante la Guerra Fría.

David Chase, el aclamado creador de The Sopranos, anuncia su regreso a la televisión con una nueva serie limitada titulada Project: MKUltra.

La producción, basada en el libro de no ficción Project Mind Control de John Lisle, explorará los infames experimentos de control mental realizados por la CIA durante la Guerra Fría.

Chase, quien no trabajaba en televisión desde el final de su obra maestra en 2007, se desempeñará como escritor y productor ejecutivo del proyecto.

El enfoque en Sidney Gottlieb

Según reportó NME, la trama se centrará en la figura de Sidney Gottlieb, conocido como El Hechicero Negro, quien dirigió el programa MKUltra de la CIA. Este programa realizó experimentos peligrosos y mortales de control mental en sujetos tanto voluntarios como involuntarios, utilizando sustancias como el LSD.

Gottlieb es considerado el padrino involuntario de toda la contracultura del LSD, según describe el reportaje de Deadline. La serie marca el esperado retorno de Chase a la pantalla chica, aunque aún no se revelan fechas de estreno o elenco participante.