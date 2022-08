(CNN) — Al mundo se le negó un cameo de Taylor Swift en The Twilight Saga: New Moon. La persona que hizo esa llamada ahora desearía no haberlo hecho.

Chris Weitz, quien dirigió la película, compartió recientemente durante una conversación en el podcast The Twilight Effect with Ashley Greene and Melanie Howe que él y Swift tenían el mismo agente en ese momento que le dijo: “A Taylor le gustaría estar en este película, no por ti, pero ella es una Twi-hard”, refiriéndose a los fanáticos incondicionales de la franquicia.

Weitz dijo que le dijeron que la cantante estaba dispuesta a ser “alguien en la cafetería, en el restaurante o lo que sea. Ella solo quiere estar en esta película”.

Pero el director rechazó la idea de tener una estrella tan grande en la película. “Lo más difícil para mí fue pensar, en el momento en que Taylor Swift camina en la pantalla durante unos cinco minutos, nadie podrá procesar nada”, dijo Weitz.

“También me pateo por eso, porque estaba como, wow, podría haber estado saliendo con Taylor Swift”, señaló.

“Ella debe haber sido como, ‘¿Quién es este idiota?'”, Agregó. “Pero a veces tomas decisiones pensando que esto es lo mejor de la película”.

La película de 2009 fue protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.