Louis Daguerre y el origen del Día Mundial de la Fotografía: Así nació la era de las imágenes

El 19 de agosto recuerda el anuncio oficial del daguerrotipo en 1839 y repasa los hitos que hicieron de la fotografía un lenguaje universal. Incluida, por supuesto, la célebre toma de 1838 en la que un lustrabotas y su cliente quedaron inmortalizados en París.

(CNN/CNN Chile) —Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, una fecha para valorar el poder de la imagen fija en la memoria, la comunicación y el relato de nuestras vidas.

La efeméride recuerda el anuncio oficial del daguerrotipo en Francia y revive una escena de 1838 en la que, por primera vez, un ser humano quedó registrado en una imagen.

¿De dónde nace el origen del Día Mundial de la Fotografía?

El 19 de agosto de 1839, el gobierno francés presentó públicamente el daguerrotipo, el proceso desarrollado por Louis Daguerre, quien popularizó la fotografía al hacerla más práctica y accesible mediante placas de plata o cobre plateado.

Esa fecha quedó instalada como referencia histórica y dio pie a la conmemoración global.

La primera persona en una foto: París, 1838

Un año antes del anuncio, en 1838, Daguerre captó el Boulevard du Temple, en París.

A simple vista, la calle parece vacía: la larga exposición, de unos siete minutos, borró a peatones y carruajes en movimiento.

Sin embargo, en la esquina inferior izquierda se distingue con nitidez a un hombre lustrándose los zapatos y al lustrabotas que lo atiende.

Al permanecer relativamente quietos, ambos quedaron fijados en la placa.

La imagen ha circulado en archivos y sitios de divulgación histórica y suele señalarse como la fotografía más antigua conocida que muestra a una persona.

Especialistas han apuntado que, con observación detallada, podrían distinguirse otras figuras (como alguien sentado en una banca o tras una ventana), aunque el consenso ubica al cliente y al lustrabotas como los sujetos más explícitos de la escena.

¿La foto más antigua de todas?

No. La condición de fotografía más antigua que se conserva corresponde a Joseph Nicéphore Niépce, socio de Daguerre, quien en 1826/1827 registró Vista desde la ventana en Le Gras.

Esa imagen, pionera en la historia del medio, no incluye personas.