Día Mundial del Folklore 2025: Más de 2 mil artistas celebrarán en Santiago

Música, danzas y tradiciones marcarán la jornada cultural que se tomará las calles del centro de la capital. La actividad será gratuita y convocará a más de 100 agrupaciones folklóricas.

El próximo sábado 30 de agosto, Santiago será escenario de la XIV versión del Día Mundial del Folklore, una celebración que reunirá a más de dos mil artistas en el tradicional pasacalle por la Alameda y que continuará con un evento central en el Parque San Borja.

La actividad es organizada por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile y será gratuita para todo público.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con el tradicional pasacalle, que partirá desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile (en la intersección de Av. Portugal con Marcoleta) y avanzará por la calzada sur de la Alameda hasta llegar al Palacio de La Moneda.

Más de 100 agrupaciones folklóricas provenientes de distintas regiones del país, junto a delegaciones internacionales, llenarán las calles de música, danzas y colores para conmemorar esta fecha que celebra las tradiciones y la memoria cultural.

Tras el desfile, la celebración continuará en el Parque San Borja a partir del mediodía, donde se presentarán cerca de 30 conjuntos folklóricos.

Las actividades se extenderán hasta las 19:00 horas e incluirán muestras de danzas tradicionales de distintas zonas de Chile, así como también expresiones artísticas de países invitados.

La ceremonia inaugural está programada para las 13:00 horas y será un espacio de encuentro entre artistas, familias y comunidades, con el objetivo de rescatar y visibilizar la diversidad del patrimonio cultural.

Acceso y convocatoria

La entrada al evento será liberada, lo que permite que cualquier persona pueda participar de esta jornada cultural.

Además de las presentaciones artísticas, la instancia busca generar un espacio de aprendizaje e intercambio entre diferentes tradiciones.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Santiago, la Ilustre Municipalidad de Santiago, la Academia Nacional de Folklore y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, entre otras instituciones.

Coordenadas del evento