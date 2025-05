Exportaciones de pisco chileno alcanzan récord de US$ 5,3 millones: Crecen envíos y pymes exportadoras

Este 15 de mayo, fecha conmemorativa del Día Nacional del Pisco, autoridades informaron que más empresas chilenas se están sumando al comercio internacional, con el apoyo de campañas de difusión y misiones comerciales.

En el marco del Día Nacional del Pisco, celebrado el 15 de mayo de cada año, ProChile y la Asociación de Productores de Pisco (Pisco Chile A.G.) informaron que las exportaciones del destilado chileno superaron los US$ 5,3 millones en 2024.

La cifra representa un incremento de casi 33% respecto al año anterior, según informes del Servicio Nacional de Aduanas.

Alemania se posicionó como el principal destino con casi US$ 974 mil en compras, seguida de Estados Unidos (US$ 811 mil) y Reino Unido (US$ 157 mil). También se registraron alzas relevantes en Canadá y Argentina.

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, subrayó que “el pisco es un embajador cada vez más importante para las exportaciones de Chile”, destacando la campaña “Chilean Pisco First Spirit”, que busca promover la bebida en mercados clave y capacitar a pymes exportadoras.

Lee también: Habrá entrada gratuita a parques y reservas nacionales del país para el Día de los Patrimonios: Revisa cuáles son

Actualmente, el número de pequeñas y medianas empresas pisqueras con presencia internacional creció un 25% desde 2023, y se espera que al menos 10 más ingresen al mercado exportador este año con apoyo estatal.

A su vez, el gremio proyecta nuevas misiones comerciales en Japón, EE.UU., Reino Unido y Canadá.

El pisco, cuya denominación de origen data de 1931, cuenta con presencia en la Expo Universal de Osaka y recientemente fue exhibido en ferias internacionales como Wine Paris Vinexpo y ProWein.