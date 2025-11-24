Cultura día del cine chileno

Día del Cine Chileno 2025: Los estrenos, funciones especiales y actividades gratuitas que habrá en la celebración

Por CNN Chile

24.11.2025 / 15:34

Entre el 27 y el 30 de noviembre, 36 salas independientes de 14 regiones ofrecerán funciones a $1.000 y gratuitas.

Cada 29 de noviembre se reconoce oficialmente el Día del Cine Chileno, una conmemoración impulsada por las familias de Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos y desaparecidos en 1974.

Con ese hito como base, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Red de Salas de Cine de Chile, anunció una programación especial que se desarrollará entre el 27 y el 30 de noviembre en espacios culturales de todo el país, con funciones gratuitas y entradas a $1.000.

Estrenos, reestrenos y funciones inclusivas

La cartelera de esta edición reúne más de 30 largometrajes nacionales y propone un recorrido por películas recientes, clásicos del patrimonio audiovisual y obras dirigidas a niñas, niños, personas mayores y comunidades con discapacidad sensorial o neurológica.

Entre las novedades destaca el reestreno de “Denominación de origen”, dirigida por Tomás Alzamora, y “Me rompiste el corazón”, dirigida por Boris Quercia, dos de las producciones más vistas del último tiempo.

También sobresalen estrenos como “Ensayos y errores”, de Ignacio Rojas Vallejo, además de títulos reconocidos como “La ola”, “El pa(de)ciente”, “La nana” y “El húsar de la muerte”, esta última en su aniversario número 100.

La presidenta de la Red Salas de Cine Chile, Dominique Rammsy, enfatizó que esta conmemoración demuestra “que el cine chileno vive en los territorios”, mientras que la ministra Carolina Arredondo subrayó que la ciudadanía puede verse reflejada en estas historias y acceder a una programación que conecta memoria, identidad y creación contemporánea.

La información completa de horarios y recintos está disponible en redsalasdecine.cl y chilecultura.gob.cl.

