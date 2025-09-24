Día de la Música Chilena 2025 en Vitacura: Concierto infantil gratuito, horarios y programación de actividades
El 4 de octubre se celebrará a nivel nacional el Día de la Música Chilena, en conmemoración del natalicio de la cantautora Violeta Parra. En diversas comunas se realizarán actividades, destacando especialmente los eventos programados en Vitacura.
Cronograma en Vitacura
El sábado 4 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, en el Parque Bicentenario se presentarán diversos artistas de manera gratuita:
17:00 hrs / Babadú
Agrupación que crea e interpreta música y contenidos pedagógicos pensados para la primera infancia.
18:15 hrs / Consuelo Schuster
Cantante y compositora nacional.
19:30 hrs / Canal Magdalena
Una de las bandas icónicas del pop rock chileno desde mediados de los años 90, liderada por Cristián Arroyo.