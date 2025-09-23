Día de la Música Chilena 2025 en Ñuñoa: Concierto gratuito, horario y programación completa

El Día de la Música Chilena 2025 se celebrará este 4 de octubre con un festival gratuito en Ñuñoa, organizado por la SCD, que contará con un line-up de destacados artistas nacionales.

Desde 2015, por ley, cada 4 de octubre se celebra el Día de la Música Chilena en conmemoración del natalicio de la cantautora Violeta Parra, una de las figuras más influyentes del folclore nacional.

La compositora nació el 4 de octubre de 1917 en la Región de Ñuble. Su padre, Nicanor Parra, era profesor de música, y su madre, Clarisa Sandoval, era campesina, modista de oficio y tenía pasión por el canto y la guitarra.

Con tan solo 9 años, Violeta mostró su talento en el canto y la guitarra, y a los 12 compuso sus primeras canciones. A lo largo de su carrera fue forjando un legado que sigue vigente hasta hoy, con éxitos como La Jardinera, Arauco tiene una pena y Gracias a la Vida.

Actividades

El sábado 4 de octubre se realizará un festival gratuito en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, destacó: “Estamos muy contentos y con muchas expectativas por este encuentro, porque además lo hacemos con un line-up de primer nivel, con numerosos ganadores del Premio Pulsar y nombres que están en lo más alto de nuestro cancionero”.

Cronograma

12:00– Caleuchístico

13:10 – Dúo Alondra de Chile

14:20– Yorka

15:30– Combo Tortuga

16:40– Mauricio Redolés

17:50– Marlon Breeze

19:00 – Camila Moreno

20:10– DrefQuila

Apertura de puertas: 11:00 horas

La entrada es liberada, pero se debe descargar en la plataforma PortalTickets. Se distribuirán tickets por bloques: AM (de 12:00 a 15:30) y PM (de 16:00 a 20:00).

Cada persona podrá acceder a 2 entradas por bloque, y los niños deben contar con ticket desde los 7 años.