Despiden a Álex Hernández de la dirección del Festival de Viña: Se debería a cambio en la dirección ejecutiva de Megamedia

El propio Hernández señaló que su salida de la dirección del evento se dio en el marco de "una conversación muy amable y muy buena onda".

Han pasado casi dos meses desde que concluyó la más reciente edición del Festival de Viña del Mar, el que, por primera vez, estaba a cargo de Megamedia.

Es en este contexto, se dio a conocer que el director del festival, Álex Hernández, fue despedido de su cargo.

Según lo revelado por La Tercera, su salida está relacionada con el arribo del nuevo director ejecutivo de Megamedia, Patricio Hernández.

Consultado por el citado medio, Álex Hernández sostuvo que la decisión “es un giro en la administración y hay una serie de cambios que es muy naturales que pasen, ciertas confianzas donde el nuevo director ejecutivo tiene otra gente en mente, otros profesionales, incluyendo Viña”.

“Fue una conversación muy amable y muy buena onda, no tengo ninguna crítica al respecto”, asegura él.

En esa línea, recalcó que “son cosas que pasan. Me aclararon que no tenía que ver con mis capacidades profesionales, sino que con una reestructuración televisiva generalizada. No es algo anormal”.

“Se dio todo en un tono amable, él (Patricio Hernández) es un tremendo profesional. Ahora me dedicaré a descansar y ver qué pasa a futuro“, sentenció.