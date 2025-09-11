Cultura harry potter

Desde Keira Knightley a James McAvoy: Estas serán las estrellas que aparecerán en el nuevo audiolibro de Harry Potter

11.09.2025

Habrá un audiolibro por cada uno de los siete títulos de la saga. Todos están en preventa y el primero que estará disponible es Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, que podrá adquirirse desde el 4 de noviembre.

(CNN en Español) — Las películas basadas en los libros de Harry Potter reunieron a algunos de los actores más renombrados del cine británico.

Y ahora el audiolibro oficial mantiene esa tradición, tras anunciarse que estrellas como Keira Knightley, Kit Harington, James McAvoy, Hugh Laurie y Simon Pegg, entre otros, aportarán sus voces en la nueva adaptación.

La empresa Audible y Pottermore Publishing emitieron un comunicado en el que revelaron los nombres de los actores que se suman al elenco de los audioblibros basados en los siete libros de Harry Potter.

El elenco principal de los audiolibros parece, en ocasiones, un reencuentro de la serie Game of Thrones.

A continuación, revisa las actrices y los actores confirmados.

  • Keira Knightley, como la profesora Umbridge
  • Kit Harington (Jon Snow en Game of Thrones), como el profesor Lockhart
  • Hugh Laurie (House M. D.), como el profesor Albus Dumbledore
  • James McAvoy (el profesor Xavier en la saga X-Men), como Mad-Eye Moody
  • Simon Pegg (Mission: Impossible), como Arthur Weasley
  • Matthew Macfadyen (Succession), como Lord Voldemort
  • Riz Ahmed (Sound of Metal), como el profesor Snape
  • Iwan Rheon (Ramsay Bolton en Game of Thrones), como el profesor Lupin
  • Ruth Wilson (His Dark Materials), como Bellatrix Lestrange
  • Mark Addy (Robert Baratheon en Game of Thrones), como Hagrid
  • Gemma Whelan (Game of Thrones), como la profesora Sprout
  • Matt Berry (What We Do in the Shadows), como Sir Cadogan
  • Daniel Mays (Line of Duty), como Dobby
  • Michelle Gomez (Doom Patrol), como la profesora McGonagall

En el caso de quienes interpretan a los protagonistas Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Wesleay, Audible escogió para los audiolibros 1 al 3 las voces de actores jóvenes no tan conocidos: Frankie Treadaway (Harry), Max Lester (Ron) y Arabella Stanton (Hermione).

De los tres, Stanton es la única que también participa en la serie de TV de Harry Potter de HBO Max, donde igualmente interpretará al personaje de Hermione.

En los audiolibros 4 al 7, los actores Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis darán voz a Harry, Ron y Hermione, respectivamente.

