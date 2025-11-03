Desde el vino al desierto florido: Las joyas de Chile que los integrantes de Chase Atlantic sueñan con conocer

Con su característico sonido entre el pop alternativo y el R&B contemporáneo, la banda australiana Chase Atlantic hará su esperado debut en suelo chileno el próximo 17 de noviembre. Y en conversación con CNN Chile, sus integrantes Christian Anthony y Mitchel Cave revelaron sus deseos por recorrer viñedos, visitar el norte e incluso asistir a un partido de los Cóndores, la selección nacional de rugby.

Chase Atlantic, el trío australiano formado en 2014 por los hermanos Mitchel y Clinton Cave junto a Christian Anthony, se prepara para su primer paso por Chile en el marco de su gira Lost in South America Tour 2025.

La banda, conocida por su mezcla de R&B alternativo, pop y electrónica, se presentará el 17 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago tras concluir el ala europea de la primera fase del tour. “Este es el año en que estamos poniendo nuestra bandera en otros países”, asegura Christian Anthony en conversación con CNN Chile.

Chase Atlantic ha tenido breves pasos por Latinoamerica. En 2023, realizó su primera visita a México dentro del Cold Nights Tour, con dos fechas que agotaron entradas. Y ese mismo año, también consolidaron su vínculo con la región agendando dos shows en Brasil.

Al recordar la energía de sus fans hispanoablantes, en tanto, comparten una anécdota inolvidable de lo que fue su paso por México, país en el que dieron dos conciertos en 2023. “Es un público increíble. Cuando salimos en el bus, había como mil personas a cada lado, y lo empujaban de un lado al otro”, cuenta Christian.

Mitchel, por su parte, quiere dejar en claro que ellos no se restaron de la experiencia. “Estaban súper felices y nosotros también los alentábamos. (Les gritábamos) ‘Eso, empújenlo!’, confiesa entre risas.

Ahora, regresan en el marco de una gira más ambiciosa, y sumando a Chile y Argentina en su recorrido. Un debut nacional que, además, llega en un periodo marcado por el lanzamiento a comienzos de octubre de LOST IN HEAVEN (HIGH AS HELL), versión deluxe del álbum que estrenaron en 2024.

Mitchel Cave explica que esta nueva edición vino a finalizar un ciclo emocional y musical: “En la versión original, LOST IN HEAVEN se sentía como un capítulo sin cerrar de un libro. Queríamos traer emociones nuevas que no estaban en el álbum anterior y jugar con ellas. Creo que lo logramos, y estamos muy felices con la recepción que está teniendo, porque tomamos un pequeño riesgo”.

La elección de FACEDOWN como single representativo de esta nueva etapa, en tanto, fue casi instintiva. “A veces, simplemente lo sientes”, recoge Mitchel.

Christian coincide, y comparte parte de lo que fue el proceso creativo tras la pieza.

“Sí, creo que al estar en la sala y verla surgir desde solo guitarras… Después, sumando la batería, y ese ritmo entrecortado con doble tiempo, ya se podía sentir que se convertiría en algo emocionante. El coro lo grabó Mitchel en unos 20 minutos, se le ocurrió ahí mismo. Luego pensamos: ‘Tenemos FACEDOWN, tenemos la palabra, ¿cómo la terminamos, cómo hacemos los delays?’. Fue más una canción de producción. Mitchel escribió las estrofas después, pero desde que escuchamos el coro, supimos que sería una gran canción”.

“Según dicen, en Santiago hay muy buen vino…”

Durante la conversación, Christian como Mitchel mostraron especial entusiasmo por la cultura chilena. Contaron que, durante su paso por Brasil años antes, visitaron el Cristo Redentor y las playas de Río, y ahora esperan aprovechar su tiempo en Santiago para descubrir la gastronomía y los paisajes nacionales.

“Estoy súper emocionado porque, según dicen, en Santiago hay muy buen vino y viñedos cerca. El papá de mi prometida trabaja en la viticultura, y me comentó que hace poco estuvo en Santiago. Dijo que el vino de allá es increíble y que tenía que estar súper feliz por poder ir”, admite Christian.

“¡Deberías!”, lo interrumpe Mitchel. “Ah, y felicidades por las flores. Nos encanta la naturaleza”, agrega, espontáneamente.

“¡Ah, sí!”, pone en contexto Christian. “También aprendimos sobre el desierto florido en Atacama. Si no está en modo desierto en ese momento, y está lleno de flores silvestres, sería hermoso (visitarlo). Según lo que leímos, es algo muy especial”.

Su visita, en tanto, coincidiría con el final del fenómeno; mismo que, según datos de la CONAF, ocurre entre septiembre y mediados de noviembre, dependiendo de las lluvias de invierno. Y dado que el concierto de la banda está agendado para el próximo 17 de noviembre, podría coincidir con extensiones de flores en algunas zonas del norte.

Ante la idea, Mitchel no duda en imaginar el itinerario perfecto durante su estadía en suelo nacional: “Primero iría a una viña, después a ver las flores y luego simplemente a disfrutar”.

Fiel a sus raíces australianas, Christian concluye sumando el toque deportivo con guiño a los Cóndores.

“A mí también me gustaría ir a un partido de rugby de la selección nacional, si llegase a haber alguno. Hace poco le ganaron a Samoa y están entre los 20 mejores. A mí me encanta el rugby”.