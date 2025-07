Dënver vuelve con todo en 2025 y estrena nueva música: “Lo que se viene, se viene bueno”

A casi diez años de la última vez que lanzaron música inédita, Mariana Montenegro y Milton Mahan formalizaron el retorno a los escenarios que Dënver ya había materializado en 2023. Y esta vez, de la mano de su nuevo sencillo "Bien tu mal". Con él, no buscan replicar lo que fueron, sino "fluir" en una nueva etapa.

Entre 2018 y 2023, Mariana Montenegro y Milton Mahan tomaron caminos distintos. Dënver, el dúo que se había vuelto un ícono del synth-pop chileno desde su irrupción en la escena en 2006 y con hits como Lo que quieras, Diane Keaton y Mai love, decidió bajar la cortina artística.

Mariana profundizó su carrera solista. Experimentó con sonidos más electrónicos, se volcó a la producción y, por primera vez, se hizo cargo completa de la dirección artística de su música. Milton, en paralelo, se encerró en el estudio y además de producir para otros artistas, encontró una nueva rutina creativa más íntima. Ambos emprendieron camino con lanzamientos propios.

Pero en 2023, una excusa simbólica los volvió a juntar: los diez años de Fuera de Campo (2013), el tercer álbum de su carrera. Mismo que, en su momento, fue su apuesta más artísticamente ambiciosa; con arreglos de cuerdas grabados en México, arpas, bronces y estructuras narrativas más libres.

“Fue un disco en el que profesionalizamos más el audio y la producción. Técnicamente hablando, todo se hizo de una forma más pro que en los anteriores. También fue un poco más experimental, con canciones más largas y más extrañas. Nosotros, desde el día uno, teníamos ganas de grabar cuerdas e instrumentos más de esa onda… Y fue profesionalizar más ese deseo”, recuerda Mariana.

La idea era simple, y ya había tomado forma. Iban a reeditarlo en vinilo, sumarle remezclas en estéreo y Dolby Atmos, y ofrecer un único concierto conmemorativo en su honor. Sin embargo, ese pequeño guiño al pasado terminó siendo el punto de partida de un regreso que ni ellos mismos habían planeado.

Organizaron el show más grande que han autoproducido hasta hoy en el Teatro Coliseo y la respuesta fue abrumadora. Además de llenar el recinto capitalino, el entusiasmo de su público se palpó en el aire; y con la experiencia, despertó, también, algo que creían dormido.

“Fue genial. La efervescencia de la gente fue increíble, el cariño también. Después empezamos a tener más shows y nos preguntaban: ‘¿Oigan, ¿cuándo sacarán música nueva?'”, explica Mariana. “Como que nos reencantamos con algo que nosotros no sabíamos que estaba realmente vivo. Y de ahí vienen las ganas (de volver como banda)”.

Esa chispa se transformó en algo más constante. Volvieron los ensayos, las sesiones de estudio, las ideas sueltas que empezaban a tomar forma. “Ahí salieron momentos donde nos empezamos a mostrar cosas”, dice Milton.

Bien Tu Mal: El equilibrio entre lo que fueron y lo que son

A casi una década de haber editado su último material inédito, Dënver regresa vuelve al estudio una canción nueva: Bien tú mal, estrenada el jueves 17 de julio.

Con este nuevo single, la duda respecto a cómo esta etapa se conecta o no con lo que hicieron antes aparece casi de forma automática, pero ellos no vacilan en recalcar que no hay una intención intrínseca en replicar lo que fueron.

CNN Chile: ¿Cómo sienten que se vincula este nuevo proyecto con su legado anterior? ¿Conversa con lo que han hecho antes o busca romper con todo?

Milton Mahan: “Es difícil saberlo. Uno puede pensar algo, sacar la música y que la gente la reciba. Puede que haya quienes digan: ‘No, esto no tiene nada que ver’. O que sí. Somos dos personas muy distintas, pensando que hace 10 años no sacábamos nada de música. Me cuesta darte una respuesta sobre eso, porque nunca me pongo en el plano de ‘esta canción responde a tal cosa’. Personalmente, para mí es fluir, sentir que me pasa algo con la canción. Ni siquiera me planteo si tiene que ver con algo que hicimos anteriormente. Puede ser… No creo que no tenga absolutamente nada que ver. Pero hay muchas canciones que nos mostrábamos y que uno decía: ‘Esto es muy Dënver’, pero en este momento no nos representa”.

CNN Chile: Entonces, ¿tiene más que ver con lo que están sintiendo en el momento?

Milton: “Un poco, sí. Con vivir el presente y avanzar día a día. No pensarlo tanto y dejarse mover por lo que es ahora, porque somos personas completamente distintas a las que fuimos cuando hicimos Música, gramática, gimnasia (2010) y Fuera de Campo, tanto profesionalmente como a nivel personal. Hay muchas de esas canciones que escribimos que ahora escucho y digo: ‘No lo haría así’. Entonces, creo que esto responde al ahora, al presente. Y me gusta verlo así. No sé si es un ejercicio de nostalgia. Esto es lo que sentimos ahora que es Dënver, independiente de si representa el pasado o no.”

CNN Chile: ¿Tiene que ver entonces con el presente, con las influencias actuales y lo que están escuchando hoy?

Mariana Montenegro: “Es cierto eso de que no estamos pensando en el pasado, tipo: ‘¿Cómo vamos a hacer para repetir esto?’. Sin embargo, siento que esta canción se parece un poquito más al pop del Música, gramática, gimnasia. Tiene un poquito de eso. La sentimos muy actual, pero creo que la gente, quizá, la va a vincular a ese disco”.

CNN Chile: Bueno, ustedes irrumpieron en la escena en 2006 con su primer EP y respecto a lo que tú decías, Milton, de esta transición personal que se traduce también en el arte y que sale más fluida. ¿Qué diferencias ven en ustedes artísticamente?

Mariana: “Dedicarme full a mi proyecto solista significó asumir roles que antes yo nunca asumí, porque el trabajo lo hacíamos en equipo con el Milton. Hablo, por ejemplo, de producción y composición musical. Por mi lado, crecí harto y ahora que nos estamos juntando a trabajar, aporto obviamente en eso y ha sido muy bacán. Siento que es como una versión 2.0 de mí. Ha sido genial”.

Milton: “Hay un aprendizaje. Tiene que ver con varias cosas: poder armar mejores equipos de trabajo, conocer más música, tener más oficio en el estudio. Todo eso te suma. De ahí va saliendo este nuevo material”.

CNN Chile: Después del receso en 2018, cada uno siguió desarrollando sus proyectos solistas. ¿Cómo imaginan el equilibrio entre Dënver y esas carreras individuales en el futuro?

Mariana: “A mí me gustaría que pudieran coexistir ambas cosas. Entiendo que es complicado, pero ojalá se dé. Creo que es algo posible, y además es un desafío a la creatividad. Porque ahí uno tiene que dividir la composición y todo en dos, y ese desafío te hace crecer. Así que me gusta que exista”.

Milton: “Lo último que saqué fue un EP con textos de Gabriela Mistral (Recado Mistral, 2023), y después con Dënver empezamos a tocar en vivo y a preparar estas canciones, así que dejé un poco en stand by ese proyecto. Funciona más a nivel personal, como exploraciones más íntimas. En este momento estoy produciendo cosas, mezclando, y no tengo ganas de hacer dos o tres cosas a la vez, que es algo que me pasaba mucho antes. Ayudaba a otras personas o producía cosas mías, pero ahora no siento que pueda dedicarle el 100% a un proyecto si me involucro con otras cosas”.

CNN Chile: Mariana, después de tantos años sin tocar en vivo, ¿cómo viviste el reencuentro con el público? ¿Te sorprendió la respuesta y el tipo de audiencia que llegó al Coliseo?

Mariana: “Fue increíble, porque no teníamos idea de cómo iba a resultar la apuesta de hacer el Teatro Coliseo. Y resultó súper bien. Yo pensaba que iba a ir solo gente nostálgica, que tuvo a Dënver como parte de una etapa de su vida… pero nos dimos cuenta de que había mucha gente que nunca antes nos había visto en vivo. Preguntamos quién no nos había visto nunca, y era como la mitad del teatro.

También había mucha gente muy joven, de 17 o 18 años, que escucha Dënver con sus amigos. Y eso fue muy cuático, porque uno piensa que te va a escuchar la gente de tu generación. Y estas personas… Bueno, estos niños (ríe), nos contaban que sus papás les mostraron la música, o que un profesor se las enseñó en clases. Por ahí llegaron a conocernos, y ha sido muy bacán. Sentir que no es una música del pasado, sino que sobrevive al presente. Y eso está genial”.

CNN Chile: ¿Cómo ha cambiado el proceso creativo entre ustedes, especialmente ahora que están componiendo y produciendo juntos otra vez? ¿Cómo manejan un desacuerdo artístico?

Mariana: “Creo que ahora estamos trabajando mucho más en equipo. Antes era más individual: cada uno trabajaba por su lado y después nos juntábamos. Ahora estamos resolviendo cosas al mismo tiempo. Y respecto a cómo enfrentamos un conflicto creativo, pienso que hay que ser súper objetivo, dejar el ego de lado y pensar en lo que es mejor para la canción. Tiene que ver con tener esa madurez. Así lo hemos hecho”.

Milton: “Cada canción se aborda de forma distinta. Hemos conversado sobre esta idea que tenían bandas como los Beatles: que quien llega con la canción tiene un poco más de autoridad para tomar decisiones. Eso no significa que la otra persona no pueda opinar, pero sí es bueno tener una visión clara y que esa visión se respete.

Hay canciones más colaborativas y otras donde pedimos opiniones externas. Estamos produciendo varias en paralelo con otros productores, y hemos aprendido a aceptar sus visiones. Creo que eso le ha hecho muy bien al proyecto. Antes, aunque trabajábamos con otros productores, el proceso era un poquito más cerrado y hoy está bastante más abierto. Tenemos un equipo que nos ayuda en vivo, en los conciertos, y que se ha sumado a grabar. Desde la banda hasta los ingenieros”.

CNN Chile: En esta nueva etapa también hubo un momento clave: fueron teloneros de Paul McCartney. ¿Cómo vivieron esa experiencia y qué impacto tuvo en ustedes?

Mariana: “Cuando eso pasó, pensé: ‘Si no hubiésemos vuelto, esto nunca hubiese pasado’. Yo lo interpreté como una señal. Fue como decir: ‘Qué cuático… parece que había que volver, porque pasó esto que es increíble’. A nivel personal, te hace sentir más validada, más segura. Y claro, también fue una vitrina. Quizás también me animó a escuchar más a Paul e intentar influenciarme por él”.

Milton: “Sigue siendo surrealista hasta el día de hoy…”.

Mariana: “¡Sí!”.

Milton: “También tuvimos la suerte de conocerlo después del show”.

CNN Chile: ¿Cómo fue ese encuentro?

Milton: “Él mismo nos dijo que, dependiendo de las exigencias de cada país, era él quien escogía a los teloneros. Así que pensar que tal vez le mandaron un video, un ‘youtubeazo’ a Paul McCartney y escuchó una canción (ríe)… es súper loco. Nos dijeron que lo que le enviaron fue la versión que hicimos en el Teatro Coliseo de la canción En medio de una fiesta. Es muy fuerte pensar que, de alguna manera, eso le movió una fibra.

Pudimos hablar con él unos diez minutos después del show. Estábamos con la banda, los managers, nos sacamos fotos, le preguntamos cosas. Él estaba muy abierto a conversar. Fue súper inspirador verlo con esa energía tan juvenil, sobre el escenario y también fuera de él. La puesta en escena, su presencia, todo fue muy bonito. Y él fue muy, muy cariñoso”.

CNN Chile: Pasando a otro hito muy especial en su carrera: ¿cómo fue la experiencia de trabajar en “Historia de un oso”, que terminó ganando un Óscar? ¿Esperaban ese nivel de impacto?

Mariana: “Fue tan increíble y surrealista como lo de Paul McCartney, por si acaso (ríe).

Ese trabajo lo empezamos mientras hacíamos otra música para PanRobot, la productora. Estábamos componiendo para la serie infantil Las aventuras de Muelín y Perlita, y en paralelo nos comentaron que Gabriel Osorio estaba dirigiendo un corto, Historia de un oso, y que si queríamos participar. Empezamos a crear la música al mismo tiempo que se desarrollaba el corto. Las primeras composiciones fueron basadas en dibujos; después, esos dibujos evolucionaron al animatic —esa etapa en que se ponen los bocetos como en una grilla audiovisual y se prueba la música con el ritmo del relato”.

Nos pidieron que el sonido tuviera algo de cajita musical, que fuera muy orgánico y emotivo, pero no demasiado triste. Porque querían que el corto fuera para niños, pero también para cualquier persona. Y claro, si es para niños, no podía ser tan melancólico. Cuando lo vimos terminado, nos pareció precioso, pero no teníamos idea de lo que se venía. Supimos que estaban postulando a varios festivales, y cuando se anunció que estaban nominados al Oscar… No lo podíamos creer”.

Milton: “Fue loco. Tanto Pato Escala como Gabriel Osorio tenían una forma de trabajar y gestionar donde se notaba que eran muy ambiciosos. Pato produce súper bien. Hicieron todo un circuito para llegar a eso, que se fue dando de a poco. Me acuerdo que el corto estuvo como un año y medio girando, ganando premios, entonces en algún momento ya se empezaba a rumorear lo del Óscar. Pero jamás fue algo que nosotros imagináramos. Nuestra colaboración fue súper humilde, también con muy poquito presupuesto, pero poniéndole harto empeño y tratando de representar lo que Gabriel quería hacer. Todo lo demás fue un regalo.

Para nosotros, haber colaborado con ellos fue algo muy bonito, pero también súper circunstancial. En Chile no es común que te pasen cosas así. Me lo tomo como una de esas cosas medio surrealistas que de repente le pasan a Dënver. Fue muy inesperado. Después de que ganó el corto, nos invitaron un par de veces a montar el show y tocar la música en vivo, y también fue bien bonito. Pero sí, fue algo que se fue dando naturalmente. Para la industria chilena, donde siempre ha costado tanto obtener este tipo de reconocimiento, fue algo muy significativo”.

CNN Chile: Mariana, mencionaste que después del show con Paul McCartney comenzaste a escucharlo más. Hoy, ¿qué los inspira musicalmente? ¿Qué artistas están siguiendo y cómo ven el panorama de la música en Chile, considerando su experiencia en la escena?

Mariana: “Somos muy fans de Magdalena Bay. Para mí es una de las bandas más frescas que hay hoy, porque hacen un pop psicodélico que se siente muy auténtico. Es como una mezcla entre pop y ese mundo tipo Tame Impala, y funciona súper bien. También me gusta mucho una artista argentina que se llama Lupe; hace música de club para la pista de baile, pero también tiene una propuesta súper amplia… Es muy original y representa mucho a la generación que la baila. Y el ELMALAMÍA, un músico chileno que vive en Argentina. Su música es experimental y pop al mismo tiempo, y esa mezcla me encanta”.

Milton: “Yo estoy leyendo un libro de Donald Fagen (Hípsters Eminentes), y ahora solo escucho Steely Dan. Llevo un par de meses metido en eso. Me gusta enfocarme en algo muy específico, estudiarlo a fondo. En el estudio a veces compartimos música, pero en general prefiero encerrarme en un sonido, en una historia. Y ahora me he estado esforzando en estudiar la biografía de Steely Dan a través del libro de Fagen”.

Mariana: “También me gusta mucho Jame Minogue. Es un artista dominicano radicado en Los Ángeles, y tiene unos discos que me encantan. Y ahora, de hecho, colaboró con nosotros y fue parte de la producción de Bien tú mal. así que bacán. Los invito a escucharlo”.

CNN Chile: A lo largo de su carrera, Dënver se ha caracterizado por ser un dúo muy visual. ¿Han sentido en algún momento una presión por mantener esa impronta ligada al imaginario ochentero que los ha acompañado, o es algo que simplemente fluye?

Mariana: “Nosotros tenemos súper claro que Dënver es una banda de YouTube. Sabemos que los videos calaron en la gente y que los recuerdan. Y claro, siempre tratamos de tener una estética visual específica para cada disco… De hecho, cada uno tiene su estética tanto musical como visual. Sentimos, obviamente, la presión de hacer algo que esté a la altura de eso; que, visualmente, lo represente bien”.

Milton: “Vamos colaborando con distintas personas. Ahora estamos tratando de encontrar un nuevo equipo que nos ayude a llegar a eso. Es difícil también, porque la parte visual muchas veces se lleva la mayor parte del presupuesto, incluso más que la producción de la música. Pero ahí vamos encontrando. No sé si está tan clara aún la visualidad de lo que va a ser, si es que esto se transforma en un disco”.

CNN Chile: ¿Qué imaginan a futuro para Dënver después del lanzamiento de este nuevo single?

Milton: “Creo que por ahora es ver qué pasa con esta canción. Tenemos algunas presentaciones: lo más próximo es la Open Blondie (sábado 1 de noviembre en en Club Hípico), y después vienen otras fechas que todavía se están cerrando. No hemos tocado tanto este año, justamente, porque hemos estado enfocados en trabajar nuevas canciones, que suponemos y esperamos que se transformen en un disco.

Este single también nos va a servir para tantear terreno, para ver qué tan calibrada está nuestra antenita musical respecto a todo: la composición, la estética… Si empiezan a salir más canciones, ahí vamos a ir descifrando cuál será la estética final del disco, cómo se va a llamar, cuál va a ser el mood general de las canciones. Tenemos un par de ideas, pero todavía falta trabajo.

No sé si va a ser un disco conceptual, como los que hicimos antes. Esta vez es más como una colección de canciones, ir single a single y después unirlo todo. Es un enfoque más actual, y también más cómodo para nosotros, por tiempos y presupuesto. Tal vez no se sienta tan conceptual, pero ya hicimos hartos discos así… Ahora queremos que cada canción tenga su propio mundo y funcione por sí sola”.

CNN Chile: Han mencionado varias veces la idea de “fluir”, de ir paso a paso sin forzar nada. ¿Sienten que esa palabra define esta nueva etapa de Dënver?

Milton: “Puede ser, puede ser. No es algo que hayamos conversado explícitamente, no dijimos: ‘Oye, dejemos que las cosas fluyan’, pero en la práctica, eso es lo que ha pasado. Este single nos tomó harto tiempo y no lo apuramos. Tampoco el estreno. Fuimos avanzando a nuestro ritmo.

Podríamos decir que en el camino cometimos varios errores, pero creo que son normales en el proceso musical. O más que errores, lo llamaría investigaciones o exploraciones. Si no nos gustaba una mezcla, probábamos con otra, tratando de llegar a algo que realmente nos convenciera.

CNN Chile: Milton, mencionaste que en el pasado algunas cosas se hicieron más rápido de lo que hubieran querido, quizás por presión de la industria. ¿Sienten que en algún momento eso los alejó de lo que realmente querían hacer con Dënver?

Milton: “Es parte de la historia y del aprendizaje que te pasen esas cosas. No siempre podís achuntarle. Podís tener un mal día, hacer un mal show, o técnicamente faltarte presupuesto para una mezcla, una producción, o detalles con un video o con la estética. Es bastante probable. Yo no sé si el perfeccionismo y la prolijidad sean tan fáciles de llevar, sobre todo entendiendo que, mientras más presupuesto tienes, más perfeccionista podís ser en todos los procesos. Pero uno toma decisiones, y al menos yo siempre he estado conforme con las que tomé. Quizás podríamos haber hecho ciertas cosas de otra forma, pero también responden a un momento.

Es bastante probable que en 10 años más mire lo que estamos haciendo ahora y piense: ‘¿por qué lo hicimos así?’. Ese cuestionamiento es infinito. Me gusta más entenderlo como procesos, como aprendizajes. Vas tomando decisiones en el camino. Y no sé si están bien o mal. Hay canciones que yo pensaba que no quedaron tan buenas y la gente las amó. Y otras que me encantaban y no tuvieron buena recepción. Por eso uno también va calibrando esa antena entre lo que a ti te gusta y lo que conecta con los demás”.

Mariana: “Yo igual creo que esa presión de la industria es algo más actual, de los últimos tres años, sobre todo por culpa de TikTok y esta inmediatez. Ahora hay mucha presión: ‘tenís que subir no sé cuántas cosas a Instagram’, ‘tenís que hacer videos’, ‘tenís que colaborar’, ‘tenís que sacar canciones cada tres semanas’. Todo funciona por algoritmo, y toda esa estupidez… toda esa mierda (se ríe). Esa es la gran presión actual para los artistas. Me da lata que exista, y ojalá podamos seguir en esta de no sucumbir a eso”.

CNN Chile: Desde que comenzaron hasta ahora, el entorno digital ha cambiado radicalmente. Las redes sociales pasaron a ser casi un requisito para los artistas, que ya no solo tienen que hacer música, sino también funcionar como creadores de contenido. ¿Cómo han vivido ustedes esa transformación?

Mariana: “Nadie nos ha pedido nada, pero igual nos hemos inspirado en lo que está pasando y hemos hecho cosas. Por ejemplo, hemos hecho videos con coreografías, y ahora se viene otro. También exploramos el formato de contenido educativo… Una vez grabé un video mostrando cómo se hacen los vinilos, en la fábrica donde estaban produciendo Fuera de campo, y eso tiene mucho que ver con nosotros. Es algo que disfrutamos, que refleja nuestra identidad. Entonces, tratamos de abrazar algunas cosas, pero nunca vamos a hacer todo lo que se le exige hoy a un artista. Es demasiado”.

Milton: “Hemos visto una evolución muy grande. Las redes sociales siempre acompañaron nuestra carrera: partimos con Fotolog, luego MySpace, después vino Facebook, Instagram… Y ahora TikTok, que es una plataforma en la que nos hemos metido muy poco. Y la verdad, creo que está difícil que nos metamos mucho más.

Hay artistas que juegan con ese rol más de influencer, y está bien, cada uno hace lo que le acomoda. Pero no sé si vamos a adentrarnos tanto en eso. Nuestra estrategia ahora es lanzar el single, sacar el video, y claro, uno planifica ese estreno con algunos reels, fotos, contenido. Pero después de eso, a nosotros nos gusta desaparecer un poco. Valoramos la privacidad. Subiremos alguna cosa puntual, pero prefiero ese estilo: cuando tienes algo que mostrar, lo haces, y si después bajas el ritmo, no pasa nada. Aunque sé que quizás el algoritmo no nos favorece, a mí me acomoda más. Si no, se vuelve mucho. Y ese es otro trabajo, distinto al que más nos gusta, que es hacer música y canciones”.

Mariana: “Claro, es súper agotador. Terrible”.

Milton: “Obviamente todos consumimos contenido de algún influencer, y no digo que esté mal. Hay influencers súper buenos. Pero yo he visto gente que cuenta: ‘Subí durante dos años, dos videos a la semana, hasta que uno se volvió viral’. Es muchísimo trabajo, no es de la noche a la mañana. Entonces, te tiene que realmente gustar ese mundo para poder hacerlo

Si tuviéramos el presupuesto para contratar una productora que nos grabara todo ese material, lo editara y nos lo entregara listo para subir, sería más fácil. Pero cuando lo haces tú mismo, entre grabarlo, que quede bien, editarlo… puedes perder un día entero solo en eso. Y a veces funciona, a veces no. Entonces sí, creo que nuestra bandera no va por ese lado”.

CNN Chile: ¿Les gustaría seguir colaborando en proyectos audiovisuales o de musicalización?

Mariana: “¡Sí! En Biobío en 100 Palabras musicalizamos cuentos ganadores. Y ahora hay un par de proyectos similares que se vienen”.

Milton: “Siempre es entretenido cuando uno colabora con otros artistas. También es una forma de salir de la música que uno hace, donde tienes todo el control, y ponerte a disposición de otras creatividades. Eso siempre es muy entretenido, sobre todo si hay gente tan talentosa como los chicos de PanRobot. Tal como decía Mariana, ahora estamos musicalizando Santiago en 100 Palabras, en un show que tendremos en agosto. Creo que Pancho Melo va a estar leyendo cuentos, y nosotros los musicalizamos en vivo. Antes hicimos algo similar con Paulina García en Concepción. Cada cierto tiempo aparecen este tipo de proyectos, que te permiten disfrutar más allá de la burbuja de la industria o del show al que uno está acostumbrado… Te sacan un poco del formato de componer y producir canciones de una sola manera”.

CNN Chile: Para cerrar, ¿qué le dirían a los fans de Dënver sobre esta nueva etapa?

Mariana: “Ojalá que les guste la canción. Que nos tengan paciencia. Tenemos un plan para mostrarles lo nuevo pronto, pero saben cómo somos… nos podemos demorar un poquitito. Y que vayan al Open Blondie”.

Milton: “Que tengan paciencia, pero no se van a defraudar… Porque lo que se viene, se viene bueno”.