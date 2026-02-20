¿De qué murió el actor Eric Dane, conocido por ser Mark Sloan en Grey’s Anatomy y Cal Jacobs en Euphoria?

La muerte del querido actor de solo 53 años fue informada por su familia este jueves.

Eric Dane, actor estadounidense conocido por participar en las series Grey’s Anatomy y Euphoria, murió este jueves a los 53 años.

Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado de prensa en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos.

Dane alcanzó fama internacional por interpretar al doctor Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares.

Tras su salida del drama médico, siguió participando en grandes producciones, tales como la serie The Last Ship y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó a Cal Jacobs.

¿Cuál fue la causa de muerte de Eric Dane?

Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y desde entonces se dedicó a abogar por quienes padecen esta enfermedad.

Su misma familia en el comunicado detalló que falleció "tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)". "A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un defensor activo de la concientización y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma enfermedad".

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que hacen funcionar los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo, según la Asociación de ELA.

Todavía no se conoce la causa exacta de la ELA y no tiene cura.