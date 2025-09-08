De la Brigada Ramona Parra al reconocimiento nacional: Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

El Ministerio de las Culturas destacó que González, mediante su obra, ha logrado mantener vigente la tradición del muralismo, utilizándola como una poderosa herramienta de expresión y cambio social.

El muralista chileno Alejandro “Mono” González fue distinguido con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, el reconocimiento más importante a nivel nacional en esta disciplina.

Fundador de la histórica Brigada Ramona Parra, González ha destacado por mantener viva la tradición del muralismo como herramienta de expresión y transformación social.

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran el mural de la estación Parque Bustamante del Metro de Santiago y El primer Gol del Pueblo Chileno (1971), realizado junto a Roberto Matta.

El jurado que otorgó el galardón estuvo compuesto por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; y Carlos González Morales, en representación del Consejo de Rectores, entre otros expertos.

Desde el Ministerio de las Culturas destacaron que “el estilo pictórico de González ha generado una verdadera escuela, democratizando el arte y acercándolo a la comunidad, reflejando su compromiso con la participación social y la construcción de una sociedad más justa”.

Además, resaltaron que su obra “no solo embellece espacios públicos, sino que también invita a la reflexión política y social, consolidándose como un patrimonio cultural vivo que dialoga con la historia y la identidad chilena”.