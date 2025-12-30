Cultura premios nacionales

De Jaime Vadell a Delia Vergara: Estos son los ganadores de los Premios Nacionales 2025

Por CNN Chile

30.12.2025 / 17:35

En esta nueva edición de los Premios Nacionales 2025 destacan reconocidas figuras del mundo del arte, el periodismo y las ciencias sociales.

Durante este martes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2025 en el Palacio de La Moneda.

En la instancia también participaron los ministros Nicolás Cataldo, Carolina Arredondo y Aldo Valle.

Ganadores de los Premios Nacionales 2025

Este año fueron reconocidos:

  • Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas
  • Jaime Vadell, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales
  • Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura
  • Juan Casassus, Premio Nacional de Ciencias de la Educación
  • José Bengoa, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales
  • Alejandro Maass, Premio Nacional de Ciencias Exactas
  • Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo

El mandatario destacó que los galardonados “tienen obras que nos hablan de Chile, de su desarrollo, que han empujado a nuestro país a ser, de una u otra forma, un poquito mejor. Acá cada uno tiene su propia fanaticada, pero afuera todavía hay muchos que no los conocen”, señaló el jefe de Estado.

Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, complementó: “Estamos muy orgullosos de esta nueva entrega de los Premios Nacionales, que se da en un contexto muy especial, ya que tenemos la oportunidad de entregar por primera vez de manera anual el Premio Nacional de Literatura, luego de haber impulsado el proyecto de ley para hacerlo posible. Los galardonados son grandes figuras en cada una de las disciplinas que representan”.

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas. Crédito: Gobierno.

Historia de los Premios Nacionales

Los Premios Nacionales comenzaron a otorgarse en 1942, con la creación de los reconocimientos de Literatura y Arte. Desde entonces, distintas normas legales han modificado e incorporado nuevas disciplinas del arte y del conocimiento.

En 1992 se promulgó la Ley N.º 19.169, que rige actualmente este reconocimiento y estableció su entrega bianual en 11 disciplinas.

En mayo de 2025 se aprobó la ley que repone la entrega anual del Premio Nacional de Literatura, tal como ocurría entre 1942 y 1972. Esto permitirá otorgar el reconocimiento todos los años de forma alternada: en los años pares a escritores de poesía y en los años impares a escritores de narrativa.

