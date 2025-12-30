De Jaime Vadell a Delia Vergara: Estos son los ganadores de los Premios Nacionales 2025

En esta nueva edición de los Premios Nacionales 2025 destacan reconocidas figuras del mundo del arte, el periodismo y las ciencias sociales.

Durante este martes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2025 en el Palacio de La Moneda.

En la instancia también participaron los ministros Nicolás Cataldo, Carolina Arredondo y Aldo Valle.

Es muy significativo terminar este 2025 con la entrega de los Premios Nacionales. Mis felicitaciones para: Jaime Vadell en Artes de la Representación y Audiovisuales; Ramón Díaz en Literatura; Delia Vergara en Periodismo; Juan Casassus en Ciencias de la Educación; José Bengoa en… pic.twitter.com/jvSE91AiaW — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 30, 2025

Ganadores de los Premios Nacionales 2025

Este año fueron reconocidos:

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas

Jaime Vadell, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales

Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura

Juan Casassus, Premio Nacional de Ciencias de la Educación

José Bengoa, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales

Alejandro Maass, Premio Nacional de Ciencias Exactas

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo

El mandatario destacó que los galardonados “tienen obras que nos hablan de Chile, de su desarrollo, que han empujado a nuestro país a ser, de una u otra forma, un poquito mejor. Acá cada uno tiene su propia fanaticada, pero afuera todavía hay muchos que no los conocen”, señaló el jefe de Estado.

Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, complementó: “Estamos muy orgullosos de esta nueva entrega de los Premios Nacionales, que se da en un contexto muy especial, ya que tenemos la oportunidad de entregar por primera vez de manera anual el Premio Nacional de Literatura, luego de haber impulsado el proyecto de ley para hacerlo posible. Los galardonados son grandes figuras en cada una de las disciplinas que representan”.

Historia de los Premios Nacionales

Los Premios Nacionales comenzaron a otorgarse en 1942, con la creación de los reconocimientos de Literatura y Arte. Desde entonces, distintas normas legales han modificado e incorporado nuevas disciplinas del arte y del conocimiento.

En 1992 se promulgó la Ley N.º 19.169, que rige actualmente este reconocimiento y estableció su entrega bianual en 11 disciplinas.

En mayo de 2025 se aprobó la ley que repone la entrega anual del Premio Nacional de Literatura, tal como ocurría entre 1942 y 1972. Esto permitirá otorgar el reconocimiento todos los años de forma alternada: en los años pares a escritores de poesía y en los años impares a escritores de narrativa.