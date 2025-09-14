DC cancela cómic de “Red Hood” tras polémicos comentarios de su autora sobre la muerte de Charlie Kirk

Gretchen Felker-Martin, autora de Red Hood” realizó comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk que fueron considerados contrarios a los estándares de DC.

(CNN) — DC Comics anunció la cancelación de la nueva serie de historietas Red Hood, recién lanzada esta semana, después de que su autora, Gretchen Felker-Martin, realizara comentarios en redes sociales sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

Kirk, aliado del expresidente Donald Trump y crítico abierto de los derechos de las personas trans, fue asesinado a balazos el miércoles durante una charla en una universidad de Utah.

En publicaciones que luego fueron eliminadas —pero compartidas mediante capturas de pantalla por otros usuarios—, Felker-Martin habría escrito: “Espero que la bala esté bien”, además de referirse a Kirk como “un perro nazi”*.

En un comunicado, DC Comics señaló: “Valoramos profundamente a nuestros creadores y a nuestra comunidad, y afirmamos el derecho a la libre expresión individual. Sin embargo, publicaciones o comentarios que puedan ser interpretados como incitación a la hostilidad o la violencia son incompatibles con nuestros estándares de conducta”.

El primer número de Red Hood, personaje que forma parte del universo Batman-Gotham City, había salido a la venta el miércoles. Estaba previsto que la serie continuara hasta junio de 2026, con un segundo volumen anunciado para diciembre de ese mismo año.

La muerte de Kirk provocó expresiones de condena desde sectores tanto demócratas como republicanos, además de preocupación por la seguridad de figuras políticas. Trump calificó su asesinato como un “momento oscuro para Estados Unidos” y destacó en el pasado a Kirk por su papel en la movilización del voto joven a su favor.