David Schwimmer y su conflicto con la icónica canción de “Friends”: “La escuché demasiadas veces”

El actor contó que durante años le costaba escuchar "I'll Be There for You", porque se convirtió en su música de entrada en todos los programas a los que lo invitaban.

(CNN) — La estrella de Friends, David Schwimmer, se ha sincerado sobre la fama y el impacto que tuvo en él el enorme éxito de la serie, revelando que durante un tiempo le costó escuchar la sintonía principal porque “la había oído demasiadas veces”.

Schwimmer habló de su aversión a I’ll Be There For You, de The Rembrandts, durante una aparición en el podcast Making a Scene, presentado por los cómicos británicos Matt Lucas y David Walliams.

“Voy a ser muy honesto. Hubo un momento durante bastante tiempo que solo escuchar el canción inicial, realmente… Ugh“, dijo Schwimmer, seguido de un sonido de asco, en el episodio a principios de esta semana. “¿Entiendes a lo que me refiero? Simplemente tenía esa reacción. La había oído demasiadas veces”, añade.

“Cada vez que ibas a un programa, a un talkshow o a una entrevista, esa era tu canción de presentación. Así que, durante un tiempo, no me gustó mucho“, dijo Schwimmer.

Schwimmer interpretó a Ross Geller en la exitosa comedia, que duró 10 temporadas de 1994 a 2004 y que también protagonizaron Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc y el fallecido Matthew Perry.

Schwimmer también habló de sus luchas con la fama, recordando cómo la última vez que pudo aparecer en público sin llamar la atención fue en 1994.

“Jim Burrows (el director de Friends) llevó al reparto a Las Vegas… esto fue antes de que estuviéramos en el cable ni nada”, dijo.

“Estábamos paseando por el casino en un momento dado, y nos dijo: ‘Recuerden este momento, es la última vez que vana poder pasear por un casino como éste’… básicamente, con total anonimato“, dijo Schwimmer.

A continuación, relató un incidente que corroboró la opinión de Burrows: “En el momento en que me di cuenta de que Jim Burrows tenía razón, estaba en el aeropuerto de Los Ángeles intentando coger un vuelo.

“En el momento en que me di cuenta de que Jim Burrows tenía razón, estaba en el aeropuerto de Los Ángeles intentando coger un vuelo. No soy uno de esos actores que tiene un séquito conmigo. Soy yo, eso es todo. Voy solo”, dijo Schwimmer.

“Voy por LAX intentando encontrar mi vuelo, oigo un grito que hiela la sangre. Me asusté de verdad. Pensaba que estaban apuñalando a alguien o algo así“, dijo.

“Y un grupo de chicas vienen y me abordan… literalmente gritan y me agarran”, añadió Schwimmer. “Y no me dejan ir… Quiero decir, fue aterrador”.

“Me llevó mucho tiempo adaptarme a ese tipo de fama”, añadió Schwimmer. “En aquella época tenías tres autos siguiéndote a todas partes… estacionados en la puerta de tu casa. Usted no tenía absolutamente ninguna privacidad, nunca “.

Schwimmer también contó a Lucas y Walliams cómo ha evolucionado su relación con Friends y su sintonía a lo largo de los años, sobre todo después de que su hijo empezara a ver la serie, con unos nueve años.

“Estaba haciendo el desayuno o lo que fuera y oía las risas de mi hijo“, dijo. “Toda mi relación con esa canción y con el programa volvió a cambiar”.