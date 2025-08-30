Cultura disney

D23: Disney anuncia estrenos de “La Era del Hielo 6”, “Los Increíbles 3”, “Zootopia 2”, “Toy Story 5” y más

Por CNN Chile

30.08.2025 / 13:01

{alt}

En el evento para fanáticos del cine, Disney presentó varios proyectos de animación que definirán su calendario de estrenos para los próximos años.

Durante la convención D23, organizada por Disney para su club de fanáticos, se confirmaron varios proyectos de animación que marcarán los próximos años de la compañía.

Entre ellos destacan La Era del Hielo: Punto de Ebullición (febrero de 2027) y Los Increíbles 3, prevista para 2028.

La Era del Hielo: Punto de Ebullición

La sexta entrega de la franquicia Ice Age llegará con el título oficial Ice Age: Boiling Point (La Era del Hielo: Punto de Ebullición), un guiño al calentamiento de la Tierra y al acelerado fin de la Era de Hielo.

El teaser presentado durante D23 incluye al icónico Scrat, el alivio cómico de la serie, junto a su versión bebé, que debutó previamente en la serie de Disney Plus Ice Age: Las desventuras de Scrat.

El logo oficial de la película combina el hielo con letras ardientes, simbolizando la fusión de la tradición helada de la saga con el concepto de “punto de ebullición”. Originalmente programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026, la película fue retrasada hasta el 5 de febrero de 2027.

Los Increíbles 3

Los fanáticos de la familia de superhéroes también recibieron noticias sobre Los Increíbles 3, que será dirigida por Peter Sohn, mientras que Brad Bird, responsable de las dos entregas anteriores, se encargará únicamente del guion.

La nueva película, que reunirá a Mr. Increíble, Elastigirl, Violeta, Dash y Jack-Jack, tiene previsto su estreno en 2028.

Otros anuncios de D23

Durante el encuentro, Disney también adelantó la escena inicial de Zootopia 2 y mostró avances de Toy Story 5, que incorporará un nuevo personaje llamado Smarty Pants, ampliando el universo de la popular franquicia.

Con estos anuncios, Disney consolida su calendario de estrenos de animación para los próximos años, generando expectativas entre fanáticos de todas las edades por nuevas aventuras y regresos de personajes icónicos.

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

Mundo Corte de Apelaciones de EE.UU. frena temporalmente intento de eliminar el TPS para 600.000 venezolanos
¿Quién es Fernando Ortiz? El perfil del técnico argentino que suena en Colo Colo
"Pisotean la dignidad de las mujeres": Primera ministra de Italia condena sitio porno con imágenes manipuladas de ella
Clash in Paris 2025: Fecha, hora y la cartelera completa del evento de la WWE
Hallan en Argentina un cuadro robado por los nazis hace 80 años: Se encuentra en la casa de la hija de un exfuncionario alemán
Longton emplaza al Gobierno a dar urgencia a proyecto de pena adicional a reos que se fuguen