D23: Disney anuncia estrenos de “La Era del Hielo 6”, “Los Increíbles 3”, “Zootopia 2”, “Toy Story 5” y más

En el evento para fanáticos del cine, Disney presentó varios proyectos de animación que definirán su calendario de estrenos para los próximos años.

Durante la convención D23, organizada por Disney para su club de fanáticos, se confirmaron varios proyectos de animación que marcarán los próximos años de la compañía.

Entre ellos destacan La Era del Hielo: Punto de Ebullición (febrero de 2027) y Los Increíbles 3, prevista para 2028.

La Era del Hielo: Punto de Ebullición

La sexta entrega de la franquicia Ice Age llegará con el título oficial Ice Age: Boiling Point (La Era del Hielo: Punto de Ebullición), un guiño al calentamiento de la Tierra y al acelerado fin de la Era de Hielo.

El teaser presentado durante D23 incluye al icónico Scrat, el alivio cómico de la serie, junto a su versión bebé, que debutó previamente en la serie de Disney Plus Ice Age: Las desventuras de Scrat.

El logo oficial de la película combina el hielo con letras ardientes, simbolizando la fusión de la tradición helada de la saga con el concepto de “punto de ebullición”. Originalmente programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026, la película fue retrasada hasta el 5 de febrero de 2027.

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

Los Increíbles 3

Los fanáticos de la familia de superhéroes también recibieron noticias sobre Los Increíbles 3, que será dirigida por Peter Sohn, mientras que Brad Bird, responsable de las dos entregas anteriores, se encargará únicamente del guion.

La nueva película, que reunirá a Mr. Increíble, Elastigirl, Violeta, Dash y Jack-Jack, tiene previsto su estreno en 2028.

Otros anuncios de D23

Durante el encuentro, Disney también adelantó la escena inicial de Zootopia 2 y mostró avances de Toy Story 5, que incorporará un nuevo personaje llamado Smarty Pants, ampliando el universo de la popular franquicia.

Just announced at Destination @DisneyD23: Patrick Warburton as Mayor Winddancer and Yvette Nicole Brown as EMT Otter and Bearoness Bear in #Zootopia2, in theaters November 26. #DestinationD23 pic.twitter.com/oa79kOlgKR — Disney Animation (@DisneyAnimation) August 30, 2025

NEW LOOKS AT TOY STORY 5 at Destination D23! pic.twitter.com/ryZSt4xwD8 — Drew Smith (@DrewDisneyDude) August 30, 2025

Con estos anuncios, Disney consolida su calendario de estrenos de animación para los próximos años, generando expectativas entre fanáticos de todas las edades por nuevas aventuras y regresos de personajes icónicos.