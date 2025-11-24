“Cultura al Dente” en Cerrillos: Feria gastronómica gratuita con cocina internacional, talleres y música en vivo

La comuna de Cerrillos recibirá la 1ª Feria Gastronómica y Cultural Internacional “Cultura al Dente”, un evento gratuito que busca promover la diversidad cultural a través de la cocina, la música y actividades para toda la familia.

¿Qué hacer el primer fin de semana de diciembre? Un panorama entretenido es visitar “Cultura al Dente”, la primera Feria Gastronómica Internacional, que se realizará en la comuna de Cerrillos.

La instancia busca promover la diversidad cultural y, al mismo tiempo, disfrutar de diversos stands gastronómicos internacionales y talleres de cocina, artesanía, danza y conversatorios, además de DJ’s y música en vivo.

Las coordenadas del evento

La 1ª Feria Gastronómica y Cultural Internacional “Cultura al Dente” se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Tío Lalo Parra, en Avenida Lonquén #7518, comuna de Cerrillos.

El evento será gratuito y abierto a todo público.

