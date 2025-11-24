Cultura panoramas

“Cultura al Dente” en Cerrillos: Feria gastronómica gratuita con cocina internacional, talleres y música en vivo

Por CNN Chile

24.11.2025 / 16:24

{alt}

La comuna de Cerrillos recibirá la 1ª Feria Gastronómica y Cultural Internacional “Cultura al Dente”, un evento gratuito que busca promover la diversidad cultural a través de la cocina, la música y actividades para toda la familia.

¿Qué hacer el primer fin de semana de diciembre? Un panorama entretenido es visitar “Cultura al Dente”, la primera Feria Gastronómica Internacional, que se realizará en la comuna de Cerrillos.

La instancia busca promover la diversidad cultural y, al mismo tiempo, disfrutar de diversos stands gastronómicos internacionales y talleres de cocina, artesanía, danza y conversatorios, además de DJ’s y música en vivo.

Las coordenadas del evento

La 1ª Feria Gastronómica y Cultural Internacional “Cultura al Dente” se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Tío Lalo Parra, en Avenida Lonquén #7518, comuna de Cerrillos.

El evento será gratuito y abierto a todo público.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Servicios Bono al Trabajo de la Mujer 2025: Montos, requisitos y todo para postular al beneficio
FILSA 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho: Firmas de libros, conversatorios y programación
Estados Unidos reiteró "sugerencia" a la Unión Europea de relajar su regulación digital a cambio de bajas arancelarias
"¿Hacia el qué...?": Decepción ciudadana en Graneros por show de drones que no salió como esperaban
Defensoría de las Víctimas: ¿Qué es y a quiénes protegerá?
La programación por dia Festival de Viña del Mar 2026: Revisa acá cuando inicia la venta de entradas