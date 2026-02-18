Cuarta noche del Festival de Viña 2026: Revisa quiénes se presentarán este 25 de febrero

La jornada del miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara reunirá al consagrado cantautor colombiano, el debut humorístico de una Drag Queen y la explosiva cumbia argentina del grupo liderado por Emanuel Noir, en una velada que apuesta por la diversidad generacional.

A solo días del inicio del Festival de Viña del Mar 2026, la organización confirmó los detalles de la cuarta noche del certamen, que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara.

La jornada combinará el pop-rock de uno de los artistas latinos más premiados, el humor fresco de una Drag Queen debutante y la fiesta bailable de una de las bandas argentinas del momento. La propuesta busca convocar a distintas generaciones y mantener el sello transversal que caracteriza al festival.

Juanes: El regreso del ídolo colombiano

El encargado de abrir la noche será Juanes, quien regresa a la Quinta Vergara 21 años después de su inolvidable presentación de 2005. Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nacido en Medellín, construyó una carrera que lo consagra como uno de los artistas más importantes de la música latina.

El cantautor acumula 27 premios Grammy Latinos y 4 Grammy anglo, además de un repertorio de himnos generacionales como “A Dios le pido”, “La Camisa Negra”, “Me Enamora” y “Para Tu Amor”. Su show en Viña promete repasar estos clásicos y celebrar una trayectoria que lo ha convertido en referente del pop-rock en español.

Asskha Sumathra: el desafío del “Monstruo” para el debut humorístico

Tras la presentación musical, llegará el turno del humor con el debut de Asskha Sumathra. La Drag Queen enfrentará el desafío mayor de su carrera al presentarse por primera vez en el Festival de Viña, un escenario históricamente exigente para los comediantes.

Con su estilo particular, Asskha Sumathra buscará conquistar al “Monstruo” y demostrar que el humor sin etiquetas tiene cabida en la Quinta Vergara. Su presentación representa una apuesta por la diversidad y la frescura en una jornada que ya de por sí apunta a públicos variados.

Ke Personajes: La fiesta de cumbia argentina para el cierre

El cierre de la noche estará a cargo de Ke Personajes, la banda argentina que se ha convertido en un fenómeno musical en el Cono Sur.

Liderados por Emanuel Noir, el grupo nació en 2016 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, pero experimentó un explosivo crecimiento en los últimos años gracias a su particular fusión de cumbia, electrónica y ritmos urbanos. Temas como “Como la flor”, “Ya no vuelvas” y “Pobre corazón” se han convertido en himnos generacionales que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su presentación en Viña promete convertir la Quinta Vergara en una gran pista de baile, cerrando la cuarta noche con el ritmo tropical que caracteriza a la banda.

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 se perfila así como una de las más eclécticas del certamen, combinando la solidez de un artista consagrado, la audacia de un debut humorístico y la energía bailable de una agrupación que conecta con las nuevas generaciones. Las entradas para el festival continúan a la venta a través de los canales oficiales.