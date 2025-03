Cuando el indie se vuelve colectivo: girl in red conquistó a Lollapalooza en un show sin artificios, pero lleno de alma

Alejada del estereotipo femenino impuesto en festivales, Marie Ulven ofreció una presentación fresca, intensa y sin filtros en su debut en el Banck de Chile Stage.

El reloj marca las 18:17 y el sol ya es más amigable. La audiencia frente al Banco de Chile comienza a priorizar un lugar más cercano al escenario que un rincón con sombra. De pronto, se escucha un jugueteo de acordes, y eso basta para provocar un grito al unísono por parte de las primeras filas.

Acto seguido, desde la tarima se libera—literalmente—humo blanco, y ella aparece en el centro corriendo, para aterrizar justo en medio de la sección de cuerdas. Viste una polera blanca y un jockey azul, fiel a ese estilo desgarbado que, desde que su nombre empezó a resonar en la escena, la alejó de la imposición implícita hacia las artistas femeninas en festivales. No hay glitter, neones ni accesorios estrafalarios: y esa es la más pura esencia de girl in red.

No es común que los artistas comiencen su setlist en un festival con un hit, pero Marie Ulven Ringheim no le teme a eso y elige bad idea! como su segunda canción. Decenas corren buscando una mejor vista de la performance, y la noruega lo nota. Por eso, al terminar de cantar, aprovecha a este público más atento para entregar una breve reflexión sobre la importancia de los derechos de las disidencias y el movimiento Black Lives Matter.

Durante la hora siguiente, se suceden varios jugueteos con el público, al que provoca risas estruendosas al preguntar cómo se dice jump en español y después repetir “saltar” con un acento propio de su Noruega natal. Ringheim es lúdica y se pasea de un lado al otro entre bailes improvisados y guiños de complicidad con su banda.

A pesar de que, cerca del final del show, hubo momentos en que los agudos fueron reemplazados por silencios, el sonido fue impecable. Prueba de ello fueron los curiosos —esos que quizás no la conocían, pero habían oído algunos de sus singles virales en TikTok—, quienes no dejaron de agruparse entre las filas hasta que se despidió con we fell in love in october.