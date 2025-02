“Un crimen al revés, había un asesino confeso y un cuerpo sin nombre”: La increíble historia detrás de “Corazón Partío”, el nuevo libro de Rodrigo Fluxá

El escritor y periodista chileno Rodrigo Fluxá estuvo en el podcast de CNN Magazine y habló de su reciente publicación ‘Corazón Partío’, en donde revela la historia de cómo un grupo de agentes del Estado se dedicó a asesinar homosexuales en Arica durante los primeros años de la dictadura militar. También se refiere a la crisis de los medios, a lo que dice “me carga quedarme en la queja”.

Corría el año 2012 cuando Rodrigo Fluxá trabajaba en la revista Sábado de El Mercurio. En una reunión de pauta, mientras hacía revisión de diarios, encontró en un recuadro chico la imagen de un rostro acompañado de texto:

“Si reconocen a esta persona que vivió en Arica en los años setenta, por favor comunicarse”.

Salía un contacto y el aviso lo pagaba la Corte de Arica. El periodista llamó, pero no obtuvo datos.

No fue hasta dos años más tarde que se contactó con la detective Rosa Otárola, que seguía el caso. Ella le contó que en 2010, en una investigación para establecer cuál era el equipo represivo de la dictadura en Arica antes de la CNI, llegaron hasta Talcahuano para hablar con un marino que le tocó participar de tal equipo de inteligencia.

El hombre, transformado en pastor evangélico, apenas lo contactaron dijo: “Estuve esperando toda mi vida que vinieran a buscarme”.

Un crimen confeso, pero sin nombre

El marino confesó haber asesinado a un hombre homosexual, de un disparo en la nuca, en unos piques mineros. La cronología era la siguiente: El año 1974 o 75 -no recordaba bien- miembros del equipo represivo pillaron a un soldado con un homosexual en una garita, a los pies del Morro de Arica, teniendo sexo. Al soldado le dieron una paliza, y al otro hombre, por decisión de su jefe, lo asesinaron.

“Los detectives se encontraron con un crimen al revés, porque había un asesino confeso, un cuerpo, pero no sabían el nombre. El marino no se acordaba el nombre”, comenta Fluxá.

Años después, al no llegar al nombre de la víctima, los detectives decidieron publicar el aviso en el diario como última señal de humo.

El periodista decidió publicar una nota en la revista Sábado sobre esta historia, y dos días después alguien lo contactó; una persona había identificado al hombre de la foto. Al ser consultado por el nombre de la víctima respondió que se llamaba ‘Corazón Partío’, porque en una riña le habían clavado un cuchillo en el pecho.

Cuando el periodista contactó a la detective Otárola, ella le respondió que también la habían contactado: una familia en Quilpué que habían sufrido la desaparición de un hermano homosexual, que se había ido a Arica en esos años.

“Ahí se nos abrió un mundo para entender que quizás no era una anécdota ni era un caso puntual, porque ya dos personas decían que sus familiares habían desaparecido de golpe en Arica, que eran homosexuales, y que habían tenido problemas con militares”, confiesa Fluxá.

El periodista también tuvo tiempo para referirse a sus últimos trabajos. Al ser consultado por la época de la posverdad, en que trabajos como el suyo con hechos fehacientes y años de investigación de igual manera son puestos en duda, él dice: “Es deprimente. Cuando empecé en el periodismo no creí que fuéramos a estar en este punto. Pero también demuestra que el trabajo y la investigación es más importante que la agenda y que no hay un plan maquiavélico detrás de esto, como el podcast de Anna Cook no era contra las minorías”.

Sobre la crisis que viven los medios de comunicación tradicionales, Fluxá confiesa: “La gente dice ‘no quiero pagar por periodismo, pero todo el mundo paga Netflix‘, entonces hay que hacerse una pregunta también de si estamos haciendo contenido periodístico para estos cerebros que crecieron en streaming. Una cosa es quejarse y la otra cosa es también tratar de buscar soluciones sobre la queja. Me carga quedarme en la queja”.

