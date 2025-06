“Creo que estaba exhausto por esa situación”: Revelan antecedente clave en la muerte del actor y modelo coreano Kim Jong-seok

La noticia de su deceso se dio a conocer el pasado 6 de junio, luego de que su familia confirmara su muerte a inicios de dicha semana.

El mundo de los K-dramas y la entretención coreana están de luto. Esto luego de que se confirmara la muerte de Kim Jong-seok, modelo y actor de 29 años.

Jong-Seok era famoso por programas como “Skip Dating” y series famosas como My Roommate is a Gumiho y Queen of Tears.

Tras la noticia, surgieron una serie de rumores respecto a la forma en que se habría provocado la muerte. Lo que llevó a la familia de Jong-Seok a pedir a sus fans parar con dichas teorías.

“La información falsa que circula en Internet nos está causando un dolor inmenso”, indicaron.

Una de las teorías hablaba de una supuesta pelea con su pareja y posterior suicidio ante la intervención policial.

Pero la familia desmintió dicha información, y relataron que esa noche el actor estaba compartiendo con un amigo, mientras su pareja estaba con otro grupo.

Al no poder contactarse -según la versión familiar- el joven acudió hasta la casa de su pareja. Tras un rato de espera, habrían tenido una discusión. Pero que no habría pasado a mayores.

El antecedente clave

Pero hubo un nuevo antecedente revelador: Una estafa.

Según la versión de su familia, Kim Jong-seok arrastraba graves problemas financieros y emocionales tras ser estafado por un amigo cercano.

“Creo que estaba exhausto por esa situación”, cerró la hermana del modelo.