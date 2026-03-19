Vuelve Creamfields Chile: Cuándo es la edición 2026 en Santiago y cómo inscribirse para la preventa

Creamfields Chile confirmó su próxima edición para 2026 y habilitó un registro en su sitio oficial para acceder a la preventa antes de la venta general.

Creamfields Chile volverá a realizarse en 2026 y ya fijó su calendario.

El festival confirmó que la próxima edición se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago.

La organización también habilitó un registro online para acceder a la preventa, disponible en el sitio oficial del evento.

Por ahora, el anuncio está centrado en fecha, recinto y mecanismo de acceso anticipado, y la preinscripción apunta a ordenar el ingreso a los primeros tramos de venta antes de la apertura general.

El retorno 2026 llega después de un ciclo reciente de ediciones de dos jornadas en el mismo recinto.

En 2025, Creamfields Chile celebró su aniversario de 20 años con un cartel que incluyó a nombres como David Guetta, Armin van Buuren, deadmau5, Alok, Claptone y otros invitados internacionales, además de decenas de artistas nacionales, de acuerdo con la programación y el anuncio de lineup por día publicados ese año.

En 2024, en tanto, el festival también operó como evento de dos días y contó con más de 80 nombres en su cartel, con Swedish House Mafia entre los artistas destacados, según reportó prensa especializada local.

La historia tras Creamfields

Creamfields es una marca de festival nacida en el Reino Unido.

Su edición original se remonta a 1998 y a la fecha, logró consolidarse como una de las plataformas internacionales más reconocibles de música electrónica.

La franquicia ha tenido versiones en distintos países y, en el caso nacional, se mantiene como una de las citas de mayor escala del circuito local, con foco en géneros como EDM, house y techno, ademas de un formato habitual de múltiples escenarios.

Qué se sabe hasta ahora de Creamfields Chile 2026

Fechas: Sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Lugar: Club Hípico de Santiago.

Preventa: La organización abrió un registro en su web para el proceso de preventa.

Cartel 2026: Aún no se anuncian artistas ni distribución por escenarios.