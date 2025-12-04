Cultura conciertos

Conciertos de Rosalía en Chile: ¿Cuánto cuestan las entradas y qué día parte la venta?

Por CNN Chile

04.12.2025 / 10:47

{alt}

La española pisará suelo chileno como parte de su LUX Tour 2026. Revisa precios, fechas importantes y más.

Este jueves, Rosalía anunció su nueva gira LUX Tour, la que la llevará a una decena de países de todo el mundo, entre ellos Chile.

La intérprete de grandes éxitos como BIZCOCHITO, La PerlaCon Altura y Berghain arribará al país en el mes de julio del próximo año, en concreto el viernes 24 y sábado 25.

¿Dónde son los conciertos de Rosalía en Chile?

  • Los conciertos de Rosalía en Chile están programados para el viernes 24 y sábado 25 de julio en el Movistar Arena.

¿Cuándo es la preventa y venta de entradas para Rosalía en Chile?

  • La preventa de entradas para los conciertos de Rosalía en Chile será el miércoles 10 de diciembre solo para clientes Entel o Santander Chile, desde las 11:00 horas.
  • Por su parte, la venta general partirá un día después, es decir, el jueves 11 de diciembre a las 11:01 horas.

¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Rosalía en Chile?

  • Platea Zafiro: $200.175 ($166.175 con descuento en preventa)
  • Platea Royal: $182.513 ($151.513 con descuento en preventa)
  • Cancha Frontal Norte: $147.188 ($122.188 con descuento en preventa)
  • Cancha Frontal Sur: $147.188 ($122.188 con descuento en preventa)
  • Platea Baja: $111.863 ($92.863 con descuento en preventa)
  • Cancha General: $88.313 ($73.313 con descuento en preventa)
  • Platea Alta: $70.650 ($58.650 con descuento en preventa)
  • Tribuna: $58.875 ($48.875 con descuento en preventa)
  • Movilidad Reducida: $58.875 ($48.875 con descuento en preventa)
  • Acompañante M.R: $58.875 ($48.875 con descuento en preventa)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por DG Medios (@dgmedios)

Escucha lo último de Rosalía

DESTACAMOS

Negocios EN VIVO: Súmate a la 16ª edición de los premios Merco que reconoce a las empresas con mejor reputación

LO ÚLTIMO

Mundo Presidenta de México confirma reunión con Donald Trump en Washington en el sorteo del Mundial 2026
Renombran el Instituto de la Paz de Estados Unidos en honor a Donald Trump: El mismo Gobierno lo desmanteló a principios de año
Columna de Ian Mackinnon: El bisagrismo
¿Lluvias en la zona central?: Así será el fin de la racha de calor durante el fin de semana
Coquinaria renace en Parque Arauco con nueva tienda y ambiciosos planes de expansión
Ley Jacinta avanza con amplia aprobación en el Senado y queda a un paso de convertirse en ley