Conciertos de Rosalía en Chile: ¿Cuánto cuestan las entradas y qué día parte la venta?
Por CNN Chile
04.12.2025 / 10:47
La española pisará suelo chileno como parte de su LUX Tour 2026. Revisa precios, fechas importantes y más.
Este jueves, Rosalía anunció su nueva gira LUX Tour, la que la llevará a una decena de países de todo el mundo, entre ellos Chile.
La intérprete de grandes éxitos como BIZCOCHITO, La Perla, Con Altura y Berghain arribará al país en el mes de julio del próximo año, en concreto el viernes 24 y sábado 25.
¿Dónde son los conciertos de Rosalía en Chile?
- Los conciertos de Rosalía en Chile están programados para el viernes 24 y sábado 25 de julio en el Movistar Arena.
¿Cuándo es la preventa y venta de entradas para Rosalía en Chile?
- La preventa de entradas para los conciertos de Rosalía en Chile será el miércoles 10 de diciembre solo para clientes Entel o Santander Chile, desde las 11:00 horas.
- Por su parte, la venta general partirá un día después, es decir, el jueves 11 de diciembre a las 11:01 horas.
¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Rosalía en Chile?
- Platea Zafiro: $200.175 ($166.175 con descuento en preventa)
- Platea Royal: $182.513 ($151.513 con descuento en preventa)
- Cancha Frontal Norte: $147.188 ($122.188 con descuento en preventa)
- Cancha Frontal Sur: $147.188 ($122.188 con descuento en preventa)
- Platea Baja: $111.863 ($92.863 con descuento en preventa)
- Cancha General: $88.313 ($73.313 con descuento en preventa)
- Platea Alta: $70.650 ($58.650 con descuento en preventa)
- Tribuna: $58.875 ($48.875 con descuento en preventa)
- Movilidad Reducida: $58.875 ($48.875 con descuento en preventa)
- Acompañante M.R: $58.875 ($48.875 con descuento en preventa)
