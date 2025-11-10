Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro de Santiago anuncia extensión horaria para ambas fechas
La artista albanesa-británica regresa al país en el marco de su gira "Radical Optimism Tour". Revisa cómo funcionará el transporte.
Esta semana, cientos de fanáticos y fanáticas de Dua Lipa concurrirán hasta el Estadio Nacional para presenciar el show agendado por la albanesa-británica.
La interprete de éxitos como Houdini, One Kiss y Dance The Night regresa al país en el marco de su gira “Radical Optimism Tour”, con dos fechas programadas.
Para facilitar la salida de los asistentes, se implementó un plan especial de transporte para este martes y miércoles que incluye extensiones horarias en el Metro.
Dua Lipa: ¿Cómo funcionará el Metro?
Metro extenderá su horario de funcionamiento hasta las 00:30 horas durante ambas jornadas en las siguientes estaciones:
- Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
- Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
- Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
- Estación de combinación: Ñuñoa.
