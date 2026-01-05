Concierto sinfónico gratuito en el Estadio Nacional: La Universidad de Chile presenta Carmina Burana

El concierto se realizará el próximo 17 de enero y será interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Uno de los panoramas culturales imperdibles de este verano será el concierto Carmina Burana, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en un espectáculo gratuito y abierto a toda la comunidad.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó el carácter público del evento y el compromiso de la casa de estudios con el acceso a la cultura.

“Siguiendo nuestra tradición, este espectáculo será gratuito y abierto a todas y todos. En la Universidad de Chile entendemos el acceso al arte y la cultura como un bien público, y reafirmamos nuestro compromiso al compartir ampliamente la excelencia artística de nuestros elencos patrimoniales”, señaló.

En la misma línea, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Dominique Thomann, subrayó: “Este año presentaremos un programa hermoso, ampliamente apreciado y solicitado, como es Carmina Burana, una obra que habla sobre la fortuna de la vida, sobre las cosas buenas y malas que pueden acontecer. En ese sentido, invitamos a todas y todos a participar en este encuentro gratuito en el Estadio Nacional, un lugar simbólico que nos alegra nuevamente poder llenar de música”.

Por su parte, el director del Coro Sinfónico Universidad de Chile, Juan Pablo Villarroel, resaltó la conexión de la obra con el público.

“Carmina Burana desde hace muchos años se ha convertido en una de las obras más amadas por el público. Posee un lenguaje fácil de oír, con bellas melodías modales y un ritmo con un primitivismo muy atractivo, lo que engancha al oyente a través de toda la obra”, explicó.

A su vez, el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, comentó la emoción que significa volver a presentarse en el principal recinto deportivo del país.

“Para cada uno de los miembros de esta orquesta es un recuerdo maravilloso la experiencia de Oda a la Fraternidad, con la Novena de Beethoven. Volver al Estadio Nacional, ahora con Carmina Burana, en un espectáculo donde participa el público en su silencio, en su emoción y en sus aplausos, nos permite llegar a mucha más gente. Son miles de personas, y ese espectáculo no solo es para el público, sino que para nosotros también es un momento de una emoción indescriptible”, sostuvo.

Las coordenadas del evento

La obra del compositor alemán Carl Orff será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la dirección del maestro invitado Carlos Vieu, junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigido por Juan Pablo Villarroel. Participarán además los solistas Tabita Martínez (soprano), Moisés Mendoza (contratenor) y Pablo Oyanedel (barítono).

Las entradas para el concierto, programado para el 17 de enero, podrán descargarse de manera gratuita a partir del jueves 8 de enero, desde las 10:00 horas, a través de la plataforma Puntoticket.

Cabe destacar que los boletos deberán ser validados posteriormente mediante la misma ticketera, en una fecha que será informada oportunamente.