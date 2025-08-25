Big Time Rush regresa a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

La banda confirmó que se presentará en la capital como parte de su gira mundial In Real Life.

Big Time Rush anunció la extensión de su gira mundial In Real Life Worldwide con 13 nuevas fechas.

En Chile, la banda se presentará el 1 de marzo de 2026 en el Movistar Arena, tras agotar dos funciones en 2023.

Tras agotar dos funciones en Chile durante 2023, el grupo integrado por Carlos, Kendall, James y Logan volverá a Santiago con un espectáculo especial para los fanáticos chilenos.

La gira ofrecerá algo inédito: por primera vez, la banda interpretará todas las canciones que aparecieron en los episodios de su exitosa serie de Nickelodeon, además de repasar sus mayores éxitos.

Como parte de la experiencia, los fans vivirán un reencuentro muy esperado: Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, quienes interpretaron a Jo y Gustavo en la serie, se sumarán como invitados especiales en todas las fechas.

“Queríamos darles a nuestros fans todo lo que siempre nos han pedido”, señaló la banda en un comunicado oficial.

“Tocar las canciones de la serie, compartir el escenario con Katelyn y Stephen y traer nuevas sorpresas es un sueño para nosotros”, concluyeron.

Detalles del concierto de Big Time Rush en Chile