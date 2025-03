Con guiño al “Mago de Oz”: así fue el musical con que Ariana Grande y Cynthia Erivo, las protagonistas de “Wicked”, abrieron los Óscar 2025

Vestida en un traje rojo y con los zapatos del mismo color, recordando aquellos con los que Judy Garland se paseaba por el “camino amarillo”.

Así, Ariana Grande ingresó al escenario de la edición número 96 de los Premios Óscar para partir la transmisión, justamente con un guiño a “El Mago de Oz”, cantando “Somewhere Over The Rainbow”.

Fue una apuesta de la Academia que varió de lo que tradicionalmente ocurría: el monólogo del conductor, que vino después con Conan O’Brien.

Pero al inicio, fueron Grande y Cynthia Erivo, las protagonistas de “Wicked”, las que dieron el vamos con un número musical al evento.

Porque después de Ariana Grande interpretando la primera canción -muy apropiada, debido a la temática de la película y los vínculos con una de las historias más clásicas de Hollywood-, fue Ejivo la que apareció con “Home”.

Y luego, ambas se unieron en un dueto cantando “Defying Gravity”, una de las canciones icónicas del musical transformado en película que está nominada en 10 categorías.

Ariana Grande and Cynthia Erivo perform "Defying Gravity" together at the #Oscars pic.twitter.com/smO7908Riw

— Variety (@Variety) March 3, 2025