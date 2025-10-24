Show gratuito: Coke Studio aterriza en Talca con DrefQuila, Bayron Fire, Kuina y Los Power Peralta

La plataforma musical de Coca-Cola Zero Azúcar llega al Anfiteatro del Parque Costanera de Talca este sábado 25 de octubre con un espectáculo gratuito que reunirá a destacados exponentes de la música urbana chilena.

La música urbana y el talento nacional se tomarán el sur del país con una nueva edición de Coke Studio, la plataforma musical de Coca-Cola Zero Azúcar que continúa su recorrido por Chile celebrando la conexión, la autenticidad y la creatividad a través de la música.

El evento se realizará el sábado 25 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Anfiteatro del Parque Costanera de Talca, donde se presentarán reconocidos artistas nacionales en un espectáculo gratuito que promete ser una fiesta de ritmo y energía.

En el escenario estarán DrefQuila, Bayron Fire, la artista emergente Kuina y los talentosos Power Peralta, quienes encenderán la jornada con sus mejores canciones y coreografías. El show busca mostrar la diversidad y creatividad de la música urbana chilena, combinando estilos y generaciones en una misma experiencia.

La entrada es liberada, con aforo limitado y rotativo, lo que permitirá que más personas puedan disfrutar del encuentro. La iniciativa forma parte del recorrido nacional de Coke Studio, que ha visitado distintas ciudades con presentaciones que impulsan el talento local.

“Coke Studio continúa recorriendo distintas ciudades del país y busca amplificar las voces que están marcando una nueva generación de artistas nacionales consolidados y emergentes. Creemos en el poder de la música como un lenguaje universal que conecta culturas, inspira emociones y transforma lo cotidiano en algo extraordinario”, señaló Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.