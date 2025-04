Luto en el rock: Clem Burke, histórico baterista de Blondie, muere a los 70 años

El baterista Clem Burke, miembro fundador de la influyente banda Blondie, falleció a los 70 años tras una lucha privada contra el cáncer. Su muerte fue confirmada por sus compañeros Debbie Harry y Chris Stein mediante un comunicado.

El mundo del rock perdió a una de sus figuras más emblemáticas este lunes con la confirmación del fallecimiento de Clem Burke, baterista original de Blondie, a los 70 años.

La noticia fue anunciada por la banda a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde se informó que el músico atravesaba una batalla privada contra el cáncer.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de banda, Clem Burke”, expresaron los cofundadores Debbie Harry y Chris Stein.

“Clem no era solo un baterista; era el corazón de Blondie. Su energía, su talento y su amor por la música eran inigualables”, agregaron. El mensaje también destacó su “espíritu vibrante” y “ética de trabajo” como fuentes de inspiración para quienes lo conocieron.

Burke fue pieza fundamental en la identidad musical de Blondie, banda que surgió en los años 70 como referente del punk neoyorquino y posteriormente pionera del new wave. Su estilo versátil y potente lo llevó a colaborar con una extensa lista de artistas y agrupaciones que marcaron generaciones.

Entre ellos, destacan The Ramones, Eurythmics, Iggy Pop, Joan Jett, Bob Dylan, The Go-Go’s y The Fleshtones, además de muchos otros.

El baterista se autodenominaba un “superviviente del rock & roll”, y su trayectoria abarcó más de cinco décadas. Además de su trabajo con Blondie, participó en proyectos como The Split Squad, The International Swingers y The Empty Hearts, consolidando un legado amplio y diverso.

El comunicado concluyó con un mensaje dirigido a su entorno cercano y a sus seguidores alrededor del mundo: “Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y fans. Su legado vivirá en la música que creó y en las vidas que tocó. Pedimos privacidad mientras atravesamos esta profunda pérdida. Buena suerte, Dr. Burke”.